Výzkum: Přežití velkých šelem v Karpatech závisí na úzké přeshraniční spolupráci

Dlouhodobé přežití velkých šelem v Karpatech závisí podle výzkumu na úzké spolupráci napříč státy. Zapojilo se do něj šest zemí, odborníci vlky, rysy a medvědy monitorovali na území o rozloze více než 37.000 kilometrů čtverečních. Mendelova univerzita v Brně o tom dnes informovala na svém webu.
Velké šelmy se běžně pohybují na rozsáhlých územích přesahujících státní hranice, zatímco ochranářská opatření jsou často vázána na jednotlivé země. "Velké šelmy neznají hranice. Pokud je chceme účinně chránit, musíme spolupracovat a sdílet znalosti napříč celým karpatským regionem," zdůraznil koordinátor projektu a zoolog z Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně Martin Duľa.
Mapování šelem trvalo tři roky, projekt propojil ministerstva, univerzity, orgány ochrany přírody i nevládní organizace. Výzkumné týmy využívaly fotopasti, genetické analýzy i GPS telemetrii. V terénu rozmístily přes 560 fotopastí, identifikovaly 108 jednotlivých zvířat a 27 z nich vybavily telemetrickými obojky. Data podle nich poskytla detailní informace o pohybu šelem, velikosti jejich domovských okrsků i chování.
Součástí projektu bylo také testování opatření, která pomáhají předcházet konfliktům mezi lidmi a šelmami. V pilotních regionech odborníci instalovali elektrické ohradníky a zaváděli další preventivní nástroje, které pomáhají snižovat ztráty hospodářských zvířat a udržet šelmy mimo obydlené oblasti.
Projekt rovněž propojil místní samosprávy, zemědělce, myslivce i pracovníky národních parků. Uskutečnilo se více než 22 přeshraničních setkání s účastí přes 300 lidí a 41 veřejných akcí. Osm krátkých vzdělávacích filmů také přiblížilo roli velkých šelem tisícům obyvatel regionu.
"Tyto aktivity ukazují, že soužití není jen teorie. Je to něco, co můžeme budovat v praxi, společně s komunitami, které žijí nejblíže divoké přírodě. Pokud lidé rozumějí chování velkých šelem a mají k dispozici praktické nástroje, lze konfliktům předcházet ještě dříve, než vzniknou," doplnil Duľa.