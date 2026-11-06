Vznikající Absolonovo muzeum Blanenska a Boskovicka povede Komínková

Ředitelkou vznikajícího Absolonova muzea Blanenska a Boskovicka se od 1. ledna příštího roku stane dosavadní ředitelka Muzea Blanenska Pavlína Komínková. Absolonovo muzeum vznikne sloučením Muzea Blanenska a Muzea regionu Boskovicka, o čemž jihomoravští zastupitelé rozhodli na červnovém zasedání. Komínková dnes převzala pověřovací listinu, uvedl v tiskové zprávě Petr Holeček z tiskového oddělení Jihomoravského kraje.
Cílem spojení muzeí je podle kraje efektivnější využívání odborných a provozních kapacit, rozvoj výstavní a vzdělávací činnosti i posílení péče o sbírkové fondy. Záměr vyvolal kritiku, obavy budil především v Boskovicích. Například zastupitel Lukáš Holík (ANO), nyní nový starosta Boskovic, se na červnovém zasedání vyjádřil v tom smyslu, že jde o rozhodnutí, které může zlikvidovat samostatnou kulturní instituci a oslabit identitu Boskovicka.
Kromě Komínkové převzal dnes pověřovací listinu také nový ředitel Muzea Brněnska Vladimír Březina, povede jej od 1. prosince. "Od našich muzeí chceme, aby se dál rozvíjela, nabízela kvalitní expozice, zajímavé výstavy i vzdělávací programy a byla otevřená široké veřejnosti. Od nových ředitelů pak očekáváme, že navážou na dosavadní práci svých institucí a zároveň přinesou nové impulzy pro jejich další rozvoj," řekl náměstek hejtmana František Lukl (STAN).