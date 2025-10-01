Úspěšný exit v Brně. YD Capital prodala většinu podílu, správu si ponechává

Autor:
Advertorial
Investiční skupina YD Capital dokončila úspěšný prodej 90 procent podílu v projektu administrativní budovy na Moravském náměstí 8 v Brně. Ikonická adresa spojující historickou architekturu s moderním pracovním prostředím však zůstává v hledáčku skupiny, která si ponechává minoritu i správu objektu.
Brno se v posledních letech proměnilo v místo, které přitahuje nejen studenty a turisty, ale stále víc také firmy a investory. Jednou z ikonických adres je administrativní budova na rohu Moravského náměstí. Dům, který spojuje historickou architekturu s moderním pracovním prostředím.

Investiční skupina YD Capital zde nyní završila úspěšnou transakci: odprodej 90 % projektu strategickému partnerovi. Minoritní podíl si ponechává, zároveň bude dál zajišťovat facility i property management.

YDeální kariéra: Příležitost, která dává smysl

„Našli jsme partnera, se kterým má projekt dlouhodobou perspektivu. Pro nás je to potvrzení, že náš přístup k real estate je správný – umíme vyhledat atraktivní příležitosti, zhodnotit je a zároveň je spravovat s vizí do budoucna,“ říká Pavel Rydzyk, zakladatel YD Capital.

Prestižní adresa

Moravské náměstí 8 nabízí více než 6 300 metrů čtverečních kancelářských a obchodních prostor. V pěti nadzemních podlažích se tu mísí reprezentativní kanceláře s flexibilním členěním, obchodní jednotky a živý přízemní parter, kudy denně projdou tisíce lidí.

Budova stojí naproti kostelu sv. Tomáše, vedle nově revitalizovaného parku s kavárnou a vodní plochou.

Díky své poloze přímo v centru je výborně dostupná pěšky, MHD i na kole, parkování zajišťují přilehlé parkovací domy. V okolí je pestrá nabídka restaurací, obchodů, kaváren i vysokých škol.

„Pro firmy je to ideální kombinace – prestižní adresa, moderní zázemí a bezprostřední blízkost všeho, co k životu v centru patří. Moravské náměstí je tepna Brna a dům v čísle 8 její přirozenou součástí,“ dodává Pavel Rydzyk.

Historie i budoucnost

Moravské náměstí 8 je nemovitá kulturní památka, která díky průběžným modernizacím splňuje i nejnáročnější standardy současných administrativních budov. K dispozici je centrální recepce, nepřetržitá ostraha, zastřešená kolárna, moderní výtahy, klimatizace i vytápění.

Do budoucna je také možná nástavba šestého nadzemního podlaží. Nekoliduje s památkovou ochranou, naopak by dům citlivě dotvořila. Nové terasy by také nabídly unikátní výhled na Špilberk a panorama města.

Prodej 90 % podílu završil zápis do obchodního rejstříku. YD Capital tím však z projektu nevystupuje. Naopak, ponechává si minoritní podíl a dál zajišťuje správu budovy i facility management.

„Správa nemovitosti je pro nás přirozeným pokračováním. Nejde jen o to, dokončit úspěšnou transakci, ale také o to, zajistit, že budova bude dlouhodobě fungovat ku prospěchu nájemců i města,“ uzavírá Pavel Rydzyk.

