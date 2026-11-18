Archeologové objevili na Hodonínsku vzácný poklad zlatých spirál z mladší doby bronzové. Šperky si zájemci od čtvrtka mohou prohlédnout v Městském muzeu ve Veselí nad Moravou. Soubor šperků ze stlačených dvojitých drátů bude v muzeu k vidění do 29. listopadu, uvedl v tiskové zprávě vedoucí archeologického oddělení muzea Jaromír Šmerda.
K objevu vedl dlouhodobý povrchový sběr s detektory kovů. Spolupracovníci muzea narazili na první stopy artefaktů na konci minulého roku na zemědělském poli a okamžitě přivolali Šmerdu.
Přesné místo nálezu pocházejícího z období přibližně 1300 let před naším letopočtem muzeum z bezpečnostních důvodů tají. Chce tak polykulturní lokalitu ochránit před hledači i těžkou zemědělskou technikou. Moderní orba rozptýlila poklad do tří shluků vzdálených jen několik centimetrů od sebe, proto archeologové po začištění povrchu vyzvedli artefakty v celistvém bloku zeminy zabaleném do fólie. "Lokalita zjevně nevydala všechna svoje tajemství a chceme ji dál pečlivě prozkoumat," uvedl Šmerda.
Následný laboratorní výzkum v brněnském Archeologickém ústavu Akademie věd ČR ukázal za pomoci rentgenového snímkování a výpočetní tomografie (CT), že poklad tvoří zlaté spirály ukončené očky. Mají různou velikost i počet vinutí, konce jsou podélně zkroucené nebo omotané dalším drátkem a některé spirály jsou do sebe vzájemně provlečené. Tři drobné zlomky bronzu a fragmenty keramického dna potvrzují, že poklad byl původně uložen v nádobě, kterou v průběhu staletí rozbila orba.
Kromě originálních zlatých šperků výstava nazvaná Zlaté spirály z jihu Moravy ukáže také fotografickou dokumentaci z odkryvu a 3D modely.
Výzkum je součástí projektu Společnými silami za poznáním společného kulturního dědictví, který podporují Jihomoravský kraj a Archeologický ústav AV ČR Brno. Projekt si klade za cíl zachránit cenné historické lokality na Hodonínsku před ničením zemědělskou technikou a nelegálními hledači.