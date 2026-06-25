Z výběhu v Zoo Brno utekla panda červená, odchytli ji nedaleko

V Zoo Brno utekla z výběhu panda červená, odchytili ji v přilehlých Kníničkách. Je v pořádku, ale zaměstnanci ji pro jistotu monitorují, jestli třeba nesnědla něco nevhodného. ČTK to dnes řekl mluvčí zahrady Jan Bedřich.
"Nevíme přesně, kdy utekla, zřejmě už včera (ve středu). Podařilo se jí to pravděpodobně díky stromům, kdy se u výběhu k sobě více přiblížily jejich větve," popsal mluvčí. Uvedl, že pandu odchytili v Kníničkách, tedy poblíž zoo. "Musela ale překonat silnici, takže jsme rádi, že se jí nic nestalo," uvedl mluvčí. Doplnil, že panda nyní prochází monitoringem, a to i kvůli tomu, jestli třeba něco nevhodného nesnědla. Zaměstnanci také budou muset upravit porost ve výběhu tak, aby se útěk neopakoval.
Pokud pandu někdo na útěku spatří, měl by zachovat klid. "Nepřibližujte se k ní a v žádném případě se jí nedotýkejte. Panda není agresivní, ale je důležité respektovat její prostor," uvedlo zařízení po útěku zvířete na sociální síti.
Panda červená je menší stromová šelma, o něco větší než kočka domácí. Pandě velké není blízce příbuzná, má pouze podobný způsob života. Jejím domovem jsou horské lesy a džungle v podhůří Himálaje. Většinu roku žije samotářsky a páry vytváří pouze na dobu rozmnožování. Zajímavostí je, že samice bývá březí 90 až 150 dní. Dokáže totiž zabrzdit vývoj oplodněného vajíčka do doby, než budou vhodné podmínky pro odchov mláďat. Rodí jedno až čtyři mláďata, která zůstávají s matkou po dobu jednoho roku.