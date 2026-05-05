Za podporu terorismu má mladík podmínku 18 měsíců a zákaz sociálních sítí

Mladistvý, který na internetu propagoval teroristické organizace, dostal podmíněný trest na 18 měsíců a má zákaz používat některé sociální sítě. Dohodu o vině a trestu dnes schválil brněnský krajský soud, řekl ČTK mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík. Kauza je součástí vyšetřování mezinárodní operace MERDA, při které loni kriminalisté zadrželi pět lidí. Mladistvý a jeho rodiče s kriminalisty spolupracovali.
Kriminalisté z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK) mladíka zadrželi loni v únoru, uvedl Moravčík na webu. Podle vyšetřovatelů v letech 2023 až 2025 prostřednictvím sociálních sítí veřejně vychvaloval a podporoval bojovníky teroristických organizací Islámský stát a An-Nusra. Na jedné ze sociálních sítí mladík také založil skupinu, jejímž cílem byl společný odjezd do syrského Idlibu a připojení k teroristické organizaci Haját Tahrír aš-Šám (HTS).
Soudem schválená dohoda o vině a trestu mladíkovi ukládá 18 měsíců vězení s podmíněným odkladem na zkušební dobu tří let. Bude pod dohledem probačního úředníka, který bude kontrolovat jeho mobilní telefon. Po dobu jednoho roku má zákaz pohybovat se na sociálních sítích Instagram, Telegram a TikTok. Dohodu navrhla dozorující státní zástupkyně Petra Lastovecká z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci.
Kriminalisté podle mluvčího policejního prezidia oceňují přístup rodičů obviněného. "Jejich aktivní a otevřená spolupráce jednoznačně přispěla k rychlému vyšetření celé věci," uvedl. Rodiče podle Moravčíka uvedli, že zásah kriminalistů jim pomohl zachránit život jejich syna.
Mladík patřil do skupiny pěti lidí, které loni zadrželi čeští policisté ve spolupráci s kontrarozvědkou a zahraničními partnery. Vinili je z propagace Islámského státu a další teroristické organizace a šíření nenávisti vůči LGBT+ komunitě, Židům a jiným menšinám na sociálních sítích. Členům skupiny bylo většinou kolem 18 let, jeden byl mladistvý, tedy ve věku od 15 do 18 let, další vzhledem k věku pod 15 let ještě nebyl trestně odpovědný. Působili v Česku, na Slovensku, v Rakousku a v Británii a neměli kriminální minulost.
Dva z mladíků zadržených při mezinárodní akci MERDA se v lednu 2024 pokusili v Brně zapálit synagogu. Jeden z dvojice byl pod 15 let, tedy bez trestní odpovědnosti, druhému Krajský soud v Brně před týdnem uložil dohromady devět let vězení. Trest dostal za pokus o teroristický útok, pokus o vraždu a další skutky. Trest také zahrnuje dva roky vězení, které soud nyní dvacetiletému muži uložil za podporu propagace terorismu.