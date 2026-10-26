Za postřelení soka před barem v Praze potvrdil Nejvyšší soud 13 let vězení

Za postřelení soka po hromadné rvačce před barem v centru Prahy si Robert Kulena odpyká 13 let ve vězení. Jeho dovolání odmítl Nejvyšší soud (NS). Rozhodoval bez veřejného jednání, o výsledku ČTK informovala mluvčí soudu Gabriela Tomíčková. Plné odůvodnění zatím není v soudní databázi zpřístupněné.
Incident se stal v noci na 25. srpna 2023 před klubem M1 v Masné ulici na Starém Městě. Podle obžaloby mu předcházela hádka a fyzický konflikt Kuleny s později postřeleným kickboxerem. Následovala bitka hostů, do které se zapojili i vyhazovači z klubu. Poté, co konflikt vyřešili, Kulena na kickboxera šestkrát vystřelil. Prostřelil mu stehno, poté z místa utekl. Při pátrání po střelci policie přijala rozsáhlá bezpečnostní opatření, nakonec se přihlásil sám.
Justice muže uznala vinným z pokusu o vraždu, z výtržnictví, nedovoleného ozbrojování a poškození cizí věci. Hrozilo mu 12 až 20 let vězení. Městský soud v Praze však vyměřil Kulenovi za pokus o vraždu z rozmyslem jen devět let, tedy trest pod spodní hranicí sazby. Zdůvodnil to mimo jiné tím, že muž zatím nikdy nebyl ve vězení, že čin skončil ve stadiu pokusu a že se Kulena v podstatě doznal.
Podle Vrchního soudu v Praze však pro uložení trestu pod sazbou nebyly splněné zákonné podmínky. Verdikt proto zpřísnil na 13 let.
Kulena se hájil tím, že střelbou chtěl soka jen odstrašit, nikoliv mu ublížit. Konflikt prý vyvolal postřelený kickboxer, který ho před barem údajně obtěžoval kvůli zapůjčení zapalovače a který mu údajně dal pohlavek. Kulena tvrdil, že pistoli našel náhodou na zemi a domníval se, že je plynová. Odvolací soud obhajobě neuvěřil.
"V jedné z předchozích výpovědí sám přiznal, že šlo o střelbu cílenou, což je vidět i z kamerového záznamu: míří na trup zhruba z deseti- až jedenáctimetrové vzdálenosti a při poslední ráně si ještě dává s mířením záležet," konstatoval v únoru předseda senátu vrchního soudu Petr Smrž.
Vrchní soud poukázal také na to, že na ulici bylo mnoho lidí, Kulena tedy mohl ohrozit i někoho jiného než soka v hádce. Po odmítnutí dovolání zbývá Kulenovi ještě možnost obrátit se na Ústavní soud, který však stížnostem v trestních kauzách vyhoví jen zřídka.