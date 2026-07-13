Za postřelení známého na Pardubicku si pachatel odpyká 12 let, potvrdil ÚS

Mykola Filip si za postřelení svého známého u Dolní Rovně na Pardubicku odpyká 12 let ve vězení, potvrdil Ústavní soud (ÚS). Odmítl Filipovu stížnost, zjistila dnes ČTK z databáze soudu. Pachatel střelil mladšího muže nelegálně drženou zbraní do obličeje a vážně ho zranil.
Obhajoba ve stížnosti poukazovala na nezákonné pořízení odposlechů, které však v kauze nehrály žádnou roli. "Co se týče námitek týkajících se odposlechů, ÚS se jimi nezabýval, neboť má za to, že je právní zástupkyně stěžovatele do ústavní stížnosti zahrnula omylem, pravděpodobně zkopírováním z nějaké jiné zpracovávané kauzy," stojí v usnesení.
Další námitky směřovaly k dokazování, znaleckému posudku a rekonstrukci činu, která se odehrála bez Filipa. Tehdy totiž nevypovídal, spolupracovat začal až později. "Je jistě právem obviněného nevypovídat a nevyužívat možnosti účasti na úkonech trestního řízení. Toto právo mu však nezakládá nárok požadovat, aby poté, co se rozhodne vypovídat a úkonů se účastnit, musela být dřívější část trestního řízení automaticky opakována," konstatoval ÚS.
Za vraždu s rozmyslem obžalovanému hrozilo 12 až 20 let vězení, byl souzen i za nedovolené ozbrojování. Součástí uloženého trestu je ústavní psychiatrické léčení. Filip musí uhradit 180.000 korun zdravotní pojišťovně. Napadený požadoval půl milionu korun za nemajetkovou újmu, soudy ho s požadavkem odkázaly na civilní řízení.
Oba muži se znali. Mladší u staršího občas přespával, pomáhal mu s prací na domě nebo spolu popíjeli. Motivem incidentu byla podle pardubického krajského soudu skutečnost, že starší muž přišel o práci na benzinové pumpě, kde uklízel. Myslel si zřejmě, že ho mladší muž pomluvil u vedoucí a sám vzápětí nastoupil na uvolněné místo.
Filip podle verdiktu vzal svou nelegálně drženou zbraň a na muže počkal, když šel z nového zaměstnání. Poškozený na poslední chvíli ruku srazil, střela ho trefila do tváře. Pak utekl na benzinovou pumpu, kde zrovna tankovali záchranáři, kteří muže ošetřili.
Odsouzený se hájil tím, že pistole patřila druhému muži, přetahovali se o ni a rána vyšla náhodou. Podle pravomocného verdiktu tomu však odporují další důkazy, například stopy DNA na nábojích a povýstřelové zplodiny na ruce.