Za týrání partnerova syna potvrdil Nejvyšší soud ženě z Plzeňska čtyřletý trest

Nejvyšší soud (NS) potvrdil čtyřletý trest vězení ženě z Plzeňska, která trýznila malého syna svého tehdejšího partnera. Případem se zabýval podruhé, už dříve vyhověl dovolání tehdejšího nejvyššího žalobce Igora Stříže, který nesouhlasil s podmíněným trestem. Vrchní soud v Praze pak vyměřil nepodmíněný trest, následné ženino dovolání NS odmítl, zjistila dnes ČTK z justičních databází.
Žena poukazovala na rozpory v chlapcových výpovědích a údajné nesrovnalosti v důkazech. Podle NS však šlo z její strany spíše o "slovíčkaření a bazírování na přesné reprodukci konkrétních detailů".
Neuspěla ani s kritikou nepodmíněného trestu, který pokládá za přísný, zejména kvůli tomu, že má dvě vlastní děti. Na jejich zájmy však měla podle NS myslet v době, kdy se dopouštěla protiprávního jednání, nikoliv se jimi zaštiťovat až nyní.
"Újma poškozeného je výrazně silnější než újma dovolatelčiných dětí, které přechodně budou toliko v péči druhého rodiče, což je režim, který nakonec není nikterak výjimečný v řadě rodin, kde jeden z rodičů musí po určitou dobu pobývat mimo společnou domácnost," stojí v rozhodnutí NS.
Žena podle rozsudku chlapce od jeho čtyř let zamykala do komory, zalepovala mu oči i ústa lepicí páskou, svazovala mu končetiny nebo ho škrtila. Chtěla si vynutit poslušnost v době nepřítomnosti otce. Chlapec v domácnosti pobýval o víkendech jednou za 14 dní.
V roce 2020 se chlapec svěřil prababičce, když u ní byl několik dní na návštěvě, a popsal jí, co mu otcova partnerka dělá. Prababička pak kontaktovala jeho matku a společně zašly na policii. Žena od počátku vinu popírala.
Krajský soud v Plzni v prosinci 2023 ženě uložil za znásilnění a vydírání čtyři roky vězení nepodmíněně. Vrchní soud ale rozsudek zrušil a ženě uložil tři roky s podmínečným odkladem na pět let. Stříž nesouhlasil, proto se obrátil na NS, který mu vyhověl. Vrchní soud pak uznal ženu vinnou z týrání svěřené osoby a vyměřil jí čtyřletý nepodmíněný trest.