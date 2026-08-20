Za útok před barem v Plzni si muž odpyká 5,5 roku, neuspěl se stížností k ÚS

Kauza napadení před plzeňským barem definitivně končí trestem 5,5 roku vězení pro Jindřicha Sandera, jenž bodl soka do hrudníku. Jeho stížnost odmítl Ústavní soud, považoval ji za zjevně neopodstatněnou, zjistila ČTK z usnesení v databázi soudu.
Podstatou stížnosti bylo především to, zda soudy Sanderovi dostatečně prokázaly nepřímý úmysl soka usmrtit. ÚS zdůraznil, že vnitřní vztah pachatele k následku se zpravidla nedá přímo dokázat, a proto jej soudy mohou dovozovat z objektivních okolností.
"V nyní projednávané věci obecné soudy vycházely zejména z povahy použité zbraně, způsobu vedení útoku, jeho intenzity, náhlosti a neočekávanosti, jakož i z místa, na které stěžovatel útočil," stojí v usnesení.
Sander tak s ohledem na objektivní okolnosti musel vědět, že útok může skončit smrtí. " I laik ví, kde se v lidském těle nacházejí životně důležité orgány," konstatoval soud.
Sander původně dostal u Vrchního soudu v Praze jen podmínku za pokus o ublížení na zdraví a výtržnictví. Šlo prý o slabé bodnutí a útočník se nesnažil napadeného zabít. Nejvyšší soud však tehdejší rozsudek na podnět nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové zrušil jako neadekvátní.
Vrchní soud se pak musel k případu vrátit. Verdikt přehodnotil, čin překvalifikoval na pokus o vraždu a uložil nepodmíněný trest. Na pokyn Nejvyššího soudu zejména přehrál kamerový záznam, který útok zachytil. Na videu je vidět, že pokud by napadený v poslední chvíli neuhnul, mohla být rána smrtelná. Druhý verdikt už potvrdil i Nejvyšší soud, stejně jako nyní ústavní soudci.
Incident se odehrál v červenci 2023 pozdě v noci. Muž nejprve slovně napadl barmanku, která jej kvůli inventuře nechtěla pustit dovnitř a obsloužit. Když se jí zastal jiný muž, útočník se po něm ohnal nožem s devíticentimetrovou čepelí a způsobil mu mělkou ránu v levé části hrudi. Napadený instinktivně uskočil dozadu.