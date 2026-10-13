Za vraždu manželky na Písecku si pachatel odpyká 17 let, potvrdil ÚS

Za vraždu manželky na Písecku si pachatel odpyká 17 let ve vězení, jeho stížnost odmítl Ústavní soud (ÚS). Manželku, která se od něj odstěhovala, podle pravomocného verdiktu zbil a odvezl do lesa. Pak ji pořezal na zápěstí, aby čin fingoval jako sebevraždu. Vinu popíral. Ústavní soudci stížnost odmítli jako zjevně neopodstatněnou, zjistila ČTK z usnesení.
Muž ve stížnosti tvrdil, že nepřímé důkazy v jeho kauze nevytvořily ucelený řetězec a že verdikt stojí jen na hypotetické konstrukci. ÚS však uvedl, že vina je spolehlivě prokázána.
"Trestními soudy popsaná a velmi podrobně vyargumentovaná důkazní konstrukce je logicky udržitelná, neodporující zároveň žádné ústavní zásadě hodnocení a provádění důkazů. Každé dílčí tvrzení stěžovatelovy obhajoby jak vrchní soud, tak Nejvyšší soud vyvrátil, a případné nejasnosti, například konkrétní mechanismus, nehrají z hlediska stěžovatelovy viny žádnou roli," stojí v usnesení.
Za vraždu pachateli hrozilo 12 až 20 let vězení. Českobudějovický krajský soud uložil trest mírně nad polovinou sazby, což odvolací Vrchní soud v Praze považoval za přiměřené. Jedinou polehčující okolností byl mužův dosavadní řádný život. Přitěžoval mu pomstychtivý motiv, dále surový a trýznivý způsob provedení činu na blízké osobě a také absence lítosti.
Dovolání odsouzeného odmítl letos na jaře Nejvyšší soud. "Odůvodnění rozsudků soudů nižších stupňů jsou jasná, logická a přesvědčivá a soudy v souladu s procesními předpisy náležitě zjistily skutkový stav věci a vyvodily z něj odpovídající právní závěry," uvedl v rozhodnutí.
Osmačtyřicetiletá žena přišla o život 15. července 2024. Do svého bývalého bydliště si přišla pro poštu. Její manžel podle verdiktu neunesl, že ho opustila a našla si novou známost. Napadl ji kopy i údery pěstmi a způsobil jí rozsáhlá poranění. Poté ženu dopravil na lesní cestu a po přetnutí tepny na levém zápěstí ji tam nechal vykrvácet.
Muž vinu od počátku odmítal. Podle jeho verze spadla žena při návštěvě domu z podkroví, on potom upadl na ni a ztratil vědomí. Když se probral, žena už tam nebyla, tak jel na kole do lesa na houby a tam ji objevil už mrtvou. Proto zavolal záchrannou službu a poté omdlel. Soudy obhajobu považovaly za nedůvěryhodnou.