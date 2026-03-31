Za vraždu manželky si muž z Písecka odpyká 17 let, potvrdil Nejvyšší soud

Za vraždu manželky, která se od něj odstěhovala, si muž z Písecka s konečnou platností odpyká 17 let ve vězení. Nejvyšší soud odmítl jeho dovolání, řekla ČTK mluvčí soudu Gabriela Tomíčková. Plné odůvodnění zatím není dostupné. Podle pravomocného verdiktu pachatel manželku zbil a odvezl do lesa, kde ji pořezal na zápěstí, aby čin fingoval jako sebevraždu. Vinu popíral, svaloval ji na syna.
"Přímý důkaz neexistuje. Máme ale za to, že nepřímý řetězec důkazů je učebnicovým příkladem, kdy je možné vyvodit toliko jediný závěr: že to byl pan obžalovaný, kdo zavraždil svou manželku," řekla loni v listopadu předsedkyně odvolacího senátu Vrchního soudu v Praze Michaela Pařízková.
Za takzvanou vraždu s rozmyslem muži hrozilo 12 až 20 let vězení. Českobudějovický krajský soud uložil trest mírně nad polovinou sazby, což vrchní soud považoval za adekvátní. Jedinou polehčující okolností byl mužův dosavadní řádný život. Přitěžoval mu pomstychtivý motiv, dále surový a trýznivý způsob provedení činu na blízké osobě a také absence lítosti.
Osmačtyřicetiletá žena přišla o život 15. července 2024. Do svého bývalého bydliště si přišla pro poštu. Její manžel podle verdiktu neunesl, že ho opustila a našla si novou známost. Napadl ji kopy i údery pěstmi a způsobil jí rozsáhlá poranění. Poté ženu dopravil na lesní cestu a po přetětí tepny na levém zápěstí ji tam nechal vykrvácet.
Muž vinu od počátku odmítal. Podle jeho verze spadla žena při návštěvě domu z podkroví, on potom upadl na ni a ztratil vědomí. Když se probral, žena už tam nebyla, tak jel na kole do lesa na houby a tam ji objevil už mrtvou. Proto zavolal záchrannou službu a poté omdlel. Soudy obhajobu považovaly za nedůvěryhodnou.
Svědci odmítli možnost, že by čin mohl mít na svědomí syn nebo že by žena měla sebevražedné myšlenky. Naopak prý byla po odchodu z komplikovaného vztahu konečně spokojená.