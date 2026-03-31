Za vraždu v Praze potvrdil Nejvyšší soud kominíkovi trest 18 let vězení

Nejvyšší soud potvrdil verdikt nad Tomášem Lázničkou, jenž v Praze zavraždil zákaznici. Za zvláště surovou vraždu si odpyká 18 let ve vězení. Soud rozhodoval bez veřejného jednání, výsledek ČTK bez dalších podrobností sdělila jeho mluvčí Gabriela Tomíčková. Plné odůvodnění zatím není dostupné.
Recidivista podle pravomocného rozsudku usmrtil sedmasedmdesátiletou důchodkyni poté, co v její domácnosti vyčistil komín. Tvrdil, že na něj při placení zvýšila hlas a že se mu poté "zatmělo". Po činu v bytě ukradl 2000 korun a mobilní telefon, nepodařilo se ale prokázat, že vraždil se zištným motivem.
"Podobná míra násilí a surovosti je skutečně něčím unikátním, co se tak často nevidí. Způsob útoku výrazně vybočuje z jiných případů usmrcení," konstatoval loni v říjnu předseda senátu Vrchního soudu v Praze Jiří Lněnička.
Kominík do seniorky strčil, až upadla na zem, poté ji zaklekl, dusil a škrtil. Následně jí ještě několikrát skočil na hrudník a udeřil ji do hlavy kuchyňskou pánví. Snažil se ji také zasáhnout elektrickým proudem z kabelu, čímž vyhodil pojistky v celém domě. Kvůli řešení technické závady následně mrtvou ženu objevili její blízcí.
Policie Lázničku zadržela několik dní po vraždě, k činu se přiznal. Na jeho montérkách, bundě i pracovní rukavici ztracené poblíž místa činu se našla DNA zavražděné. Znalci uvedli, že muž má nevyzrálou egocentrickou osobnost. V minulosti byl sedmkrát trestaný za majetkovou i za násilnou trestnou činnost. Vraždu spáchal ve zkušební době. Čelí také řadě exekucí.
Lázničkův obhájce marně usiloval o to, aby soud klienta potrestal za prostou, tedy nikoliv zvlášť surovou vraždu. Nyní by se ještě mohl obrátit se stížností na Ústavní soud.