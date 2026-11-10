Za všemi kroky si stojím, mrzí mě lanovka, říká bývalá primátorka Brna Vaňková

I když se někdy ukázalo, že se mohlo jít jinou cestou, za všemi rozhodnutími si bývalá brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) stojí. Město vedla posledních osm let, letos už nekandidovala. Za zlomový okamžik ve funkci vnímá pandemii covidu, z neuskutečněných projektů ji mrzí nepostavená lanovka z Pisárek do kampusu, řekla Vaňková v rozhovoru s ČTK. Návrat do politiky zatím neplánuje, zcela jej ale nevylučuje.
Když před týdnem Vaňková předávala funkci Jakubu Hruškovi (KDU-ČSL), převažovaly u ní spíše pozitivní pocity, uvedla. Zatím nemá pocit, že jí tato práce bude chybět. Neznamená to ale, že by na ni nerada vzpomínala, protože jí přinesla mnoho příležitostí či zajímavých setkání. Měla ale i negativa. "To největší určitě bylo málo času na sebe a své blízké," řekla Vaňková.
Funkce se poprvé ujala v roce 2018. První den v roli primátorky označila za "totální paniku". Zpočátku vnímala především časovou náročnost funkce. "Minimálně první měsíce jsem skutečně pracovala sedm dní v týdnu, od rána do pozdních nočních hodin. A tím myslím i to, že jsem chodila na společenské akce. Mohlo by se zdát, že je příjemné jít večer do divadla. Ale pro člověka, který má reprezentovat a nejde se jenom pobavit, je to náročné," vysvětlila.
Významným obdobím v prvních čtyřech letech byla pro Vaňkovou pandemie covidu. "Byl to zlom, kdy mě začali lidé, minimálně nejbližší spolupracovníci, vnímat jako člověka, který dokáže Brno podržet i ve složitých situacích," řekla bývalá primátorka. Druhé období má spjaté hlavně s podporou válkou zasažené Ukrajiny. Z projektů, které za jejího působení vznikly, už dříve vyzdvihla náplavku podél řeky Svratky, dětský hospic Dům pro Julii, multifunkční halu či zahájení stavby Janáčkova kulturního centra.
Mrzí ji však, že se nepodařilo posunout projekt lanovky z Pisárek do kampusu. Nové vedení města už učinilo krok k ukončení projektu. Vaňková má však po mnoha úvahách a debatách za to, že by Brnu dopravně pomohla. "Zpětně si myslím, že tohle je specifický projekt a zasloužil si mnohem větší vysvětlování přínosů," míní Vaňková. Za hlavní relevantní argument proti lanovce považuje obavy ornitologů z narušení hnízdiště chráněných druhů ptáků, kterým by trasa lanovky vedla.
Za všemi učiněnými kroky si Vaňková však stojí. Kdyby se znovu ocitla ve stejné situaci a za stejných podmínek, pravděpodobně by se zachovala stejně, řekla ČTK. Kauzy, které se kolem ní objevily, Vaňková bere jako součást politického života. Věří, že kdyby nebyla primátorkou, některé by se ani řešit nezačaly.
Rozhodnutí znovu nekandidovat, především kvůli zdraví, oznámila Vaňková letos v dubnu. Úvaha o konci však přišla o něco dříve. "Když jsem od svého pana doktora slyšela verdikt, co bude v mém životě následovat, rovnou jsem se zeptala, jestli mám okamžitě rezignovat. On odpověděl, že není důvod, že to zvládneme," řekla Vaňková.
Nyní se Vaňková vrátí k advokacii. Působit by také mohla v čele představenstva městské společnosti Veletrhy Brno. Ráda by navázala na pozici členky představenstva a dále rozvíjela veletržní a výstavní činnost. Připustila, že dění v Brně bude možná sledovat prostřednictvím přenosů jednání zastupitelů. "Sama jsem zvědavá, jestli až v prosinci bude zasedání, jestli si přenos pustím. Bude to pro mě takový lakmusový papírek, jak moc se o to chci zajímat," uvedla Vaňková.
Co by se muselo stát, aby se do politiky vrátila, zatím neví. "Třeba se objeví něco, co mě tak zvedne ze židle a řeknu si, že se chci vrátit. V tuto chvíli si to ale skutečně nemyslím," doplnila.
Pokud by lidé někdy měli pochybnosti o tom, že je Brno dobré město k životu, doporučila by jim, aby pro srovnání chvíli žili v jiném podobném městě. Novému vedení přeje, aby rozhodovali podle nejlepšího vědomí a svědomí ve prospěch Brňanů. "A hodně sil a energie. Je to náročné," uzavřela.