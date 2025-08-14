Bublinky u Jošta, vojenské ležení i program u řeky. Brno čeká pestrý víkend

  12:42aktualizováno  12:42
Pestrý program čeká od pátku do neděle na Brňany a návštěvníky jihomoravské metropole. Vypravit se mohou do centra města za ochutnávkou perlivých vín, známých jako Bublinky, na místa historických bitev z roku 1645 nebo k řece Svitavě, kde se odehraje multižánrový festival.
Na brněnském hradě Špilberk začíná výstava připomínající úspěšnou obranu Brna...

Na brněnském hradě Špilberk začíná výstava připomínající úspěšnou obranu Brna při švédském obléhání za třicetileté války pod názvem 1645 - Brno v obležení. (srpen 2025) | foto: ČTK

Na brněnském hradě Špilberk začíná výstava připomínající úspěšnou obranu Brna...
Národní značku Bublinky nesou perlivá vína.
V rámci festivalu Překročme řeku lze po řece Svitavě vyrazit z Bílovic nad...
Na brněnském hradě Špilberk začíná výstava připomínající úspěšnou obranu Brna...
5 fotografií

Své vlastní akce se dočkala populární perlivá vína, oblíbená hlavně v letních měsících. Na Dni bublinek zájemci mohou v pátek na Moravském náměstí u Jošta v centru Brna české „perlivky“ ochutnat.

Prostranství před kinem Scala zaplní stánky devíti moravských vinařství, v nichž lze už od 10 hodin ochutnávat perlivá vína, která nesou národní značku Bublinky. Zúčastní se třeba vinařství Ludwig, Matula, Říha či Václav Šalša.

Prosecco, třes se! Vinaři z Česka chtějí konkurovat italským bublinkám

Hudební doprovod obstará DJ Folteen a Nelatko. V plánu jsou i moderované vinařské vstupy. Například Mendelova univerzita v Brně společně s vinařstvím Eisgrub představí technologii výroby jemně perlivých vín pomocí plynů, které vznikají jako odpadní látka při kvašení vinných hroznů.

V 17 hodin vystoupí Martin Vogeltanz s barmanskou show ve spolupráci s Českou barmanskou asociací. O hodinu později nastane „hodina b“, při které vypukne bubbleshow s tisíci bublin všech velikostí.

Bublinky jsou národní značka, kterou vytvořil loni Vinařský fond na podporu českých producentů perlivých vín. Vína s tímto označením musí splňovat několik podmínek, jako je třeba výroba z výhradně tuzemských hroznů.

Den Brna připomene (nejen) obranu města

Od Špilberku přes centrum až po Kraví horu. Na ikonických místech lidé od pátku do neděle oslaví Den Brna. Na návštěvníky čekají speciální prohlídky, ať už divadelně laděné v kostele svatého Jakuba, nebo přímo zaměřené na historii církevních památek na Petrově. Nebudou chybět ani mše.

Tradiční a populární akce odkazuje na rok 1645, kdy se Brno úspěšně ubránilo švédským vojskům za třicetileté války. Návštěvníci tak dostanou možnost přenést se do 17. století. Hrad Špilberk nabídne koncerty, divadlo a šermířské vystoupení. Nebude chybět ani velkolepá ohňová show.

Na brněnském hradě Špilberk začíná výstava připomínající úspěšnou obranu Brna při švédském obléhání za třicetileté války pod názvem 1645 - Brno v obležení. (srpen 2025)

„Na západní terase bude pro návštěvníky přichystaný historický jarmark, připravili jsme také vojenské ležení přibližující život v armádě,“ pozval zájemce ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc (ODS). Vojenské ležení má o víkendu čítat asi 50 účastníků, kteří však nebudou zpodobňovat žádnou konkrétní armádu.

Kraví hora zase představí ukázku sokolnictví, jezdectví, módní přehlídku a autentické rekonstrukce bitev.

Podél Svitavy na lodích i za divadlem

Za vodou a zábavou láká jedenáctý ročník brněnského festivalu Překročme řeku. Na sedmnácti stanovištích v sobotu nabídne sportovní, hudební a výtvarné aktivity podél řeky Svitavy. Hlavním lákadlem je jízda lodičkami a parním vlakem. V centru akce, na Černovickém nábřeží, vystoupí kapely Circus Problem, pro děti skupina Polaris divadla Polárka nebo Gustavo Rojo.

Návštěvníci se mohou těšit i na hasičský sbor, který předvede svou práci a zájemce povozí po řece. „Zveme také na prohlídky běžně nepřístupných objektů, jako jsou bývalá jatka, pivovar, sladovna nebo letos nově i Cacovický mlýn,“ zmiňuje ředitel festivalu Ladislav Kotík. Chybět nebude občerstvení ani další doprovodný program v podobě besed a charitativních akcí.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Letos pořadatelé spolupracují se spolkem Mezi4stěny pomáhajícím lidem bez domova. „Připravili jsme představení, busking a jiné aktivity. Kromě upozornění na problematiku lidí bez domova chceme pozvat na nadcházející akci se stejným tématem BEZDFest,“ podotýká předseda spolku David Daniel.

Festival vyvrcholí divadelním představením přímo v řece. Půjde o hru Pláž v noci od Eleny Ferrante v provedení souboru Divadlo Feste. Stejně jako loni také letos pořadatelé očekávají okolo čtyř tisíc návštěvníků, záleží však na počasí. Většina aktivit je zdarma, platí se jen za některé prohlídky a delší jízdu lokomotivou. Celou akci podpořilo šest městských částí.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

Dvorecký most zrychlí spojení, ale může znamenat konec linky 190 na Smíchov

Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...

Nečekejte na perónu zbytečně. Část linky metra C o víkendu nepojede. Jak se dostat do centra?

Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

V Praze žije kolem 350 tisíc cizinců. Tvoří přibližně čtvrtinu populace české metropole

Česká republika má necelých 11 milionů obyvatel. Cizinci tvoří asi osm procent. Nejpočetnější skupinou jsou Ukrajinci. Nejvíc lidí s cizím pasem nebo dvojím občanstvím najdete v Praze.

Řidič zraněný při nehodě na D1 byl od barev, nemohli ho tak vzít vrtulníkem

Dálnici D1 mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou na Přerovsku dnes uzavřela ve směru na Prahu vážná srážka dodávky s kamionem. Řidič dodávky se při nehodě zranil a zůstal zaklíněný pod návěsem. Na...

14. srpna 2025  11:22,  aktualizováno  12:56

V Jaroměři někdo zapálil mateřskou školu, policie zadržela podezřelého

Mateřskou školu v Jaroměři na Náchodsku někdo ve středu v noci zapálil. Uvnitř se našlo několik ohnisek, od nichž vzplála herna v přízemí. Škoda předběžně přesahuje 1,5 milionu korun. Policisté...

14. srpna 2025  12:52,  aktualizováno  12:52

Bublinky u Jošta, vojenské ležení i program u řeky. Brno čeká pestrý víkend

Pestrý program čeká od pátku do neděle na Brňany a návštěvníky jihomoravské metropole. Vypravit se mohou do centra města za ochutnávkou perlivých vín, známých jako Bublinky, na místa historických...

14. srpna 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Vyhrazené parkování přináší problémy, kroměřížská radnice zpřísní pravidla

Město Kroměříž chystá nová pravidla pro trvalé vyhrazení parkovacích míst. Dočasně kvůli tomu nepřijímá žádosti. Týká se to žadatelů se zdravotním postižením, tedy držitelů průkazů tělesně...

14. srpna 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

VIDEO: Pevnina místo hladiny, lodní výtah stojí. Podívejte se, jak sucho mění Orlík

Pokles hladiny vody na Orlíku postupuje. Vodohospodáři naměřili ve čtvrtek ráno kótu 342,18 centimetru. To znamená, že výtah, který převáží lodě přes hráz přehrady, museli odstavit mimo provoz.

14. srpna 2025  12:32

V Českých Budějovicích dnes utrpěl muž popáleniny při práci na horkovodu

V Českých Budějovicích dnes ráno utrpěl třicetiletý muž popáleniny při práci na horkovodu. Záchranáři jej museli letecky transportovat na popáleninovou kliniku...

14. srpna 2025  10:58,  aktualizováno  10:58

Lidé hlásili na tísňovou linku zápach v domě, v bytě policie našla mrtvého psa

Mrtvolu křížence velkého psa objevili policisté v Hranicích na Přerovsku. O jeho úmrtí se dozvěděli díky tísňové lince, kam někdo zavolal kvůli velkému zápachu v domě. Kde byli majitelé psa a zda...

14. srpna 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Podmínka za napadení nožem je málo, do případu zasáhla šéfka žalobců Bradáčová

Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová nesouhlasí s tím, aby napadení nožem před plzeňským barem z července 2023 skončilo jen podmíněným trestem. Podala dovolání k Nejvyššímu soudu (NS). Navrhuje...

14. srpna 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Ojediněle dochovaná oblast. Vilová čtvrť Cibulky bude památkovou zónou

Ministerstvo kultury připravuje prohlášení vilové čtvrti Cibulky v Praze 5 památkovou zónou. Vyplývá to z materiálu, který v pondělí projednali radní Prahy 5 a ve kterém s ochranou a jejími...

14. srpna 2025  12:12

Vlak v Ústí nad Orlicí usmrtil člověka, na hodinu zastavil koridor

V úseku Dlouhá Třebová – Ústí nad Orlicí dnes stál železniční koridor. Ve čtvrtek dopoledne před jedenáctou hodinou tam v jedné ze zastávek vlak srazil člověka, ten na místě zemřel. Provoz byl...

14. srpna 2025  11:12,  aktualizováno  12:04

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Expozice v kostele připomíná odvahu obránců Brna při švédském obléhání

Úspěch obránců Brna při švédském obléhání za třicetileté války může i dnes dodávat naději a odvahu lidem, kteří propadají skepsi. "I tehdy obránci určitě...

14. srpna 2025  10:18,  aktualizováno  10:18

V Radvanicích se chystá úprava území u řeky Lučiny za 35 milionů korun

V ostravském městském obvodu Radvanice a Bartovice se chystá regenerace území v okolí řeky Lučiny. Téměř 800 metrů dlouhý úsek kolem Lučiny by se měl za 35...

14. srpna 2025  10:01,  aktualizováno  10:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.