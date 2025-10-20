Psí cestovatel. Roční retrívr se při výletu zaběhl, sám se vrátil vlakem

Rodina s retrívrem jménem Coudy vyrazila v sobotu odpoledne vlakem z brněnského Králova Pole do Dolních Louček u Tišnova. Během společného pobíhání po loukách poblíž železniční stanice se však pejsek ztratil ostatním z dohledu.
„Čtyřicetiletý muž s malými syny ho nedohnal, a tím pro ně začalo stresující dvouhodinové hledání v širokém okolí,“ popsal mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
Jenže pátrání šlo špatným směrem. Coudy totiž sám nastoupil do vlaku směrem do Brna a vystoupil na nádraží v Králově Poli, kde sobotní výlet započal. Tam se jej ujala mladá rodina, která si krémově zbarveného psa všimla už ve vagonu. A když nenašla majitele, kontaktovala tísňovou linku strážníků.
Mezitím se o osudu svého psa dozvěděl i majitel, který volal na informační linku Českých drah, aby zjistil, zda Coudy náhodou nevběhl do vlaku. Když se dozvěděl, že ano, nastoupil s dětmi do dalšího zpátečního spoje a prostřednictvím strážníků se s retrívrem setkal před královopolským nádražím.
„Coudy je přivítal radostným skákáním a vděčný muž se strážníkům zaručil, že příště svého psa nespustí z očí ani na okamžik,“ uzavřel Ghanem.