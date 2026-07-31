Začala Beseda v Tasově, zaměřuje se na nezávislou hudbu různých žánrů

V topolovém hájku na okraji Tasova na Hodonínsku začal 33. ročník festivalu Beseda, skončí v noci na neděli. Hvězdou pátečního večera je severoirské kvarteto Makeshift Art Bar, v sobotu vystoupí například američtí rockeři Horse Lords. Festival se dlouhodobě zaměřuje na nezávislou hudbu napříč žánry, areál pojme zhruba 2000 lidí. Vstupenky by měly být k dispozici i na místě, informovali pořadatelé na webu.
"Naším hlavním cílem je každoročně zachytit to, co se právě teď děje na česko-slovenské scéně – hudbu, která je čerstvá, hledající, ale současně schopná obstát v mezinárodním kontextu. Zároveň se snažíme přivážet jména, která už jinde získala kultovní status. Letos to beze zbytku splňují Liturgy nebo Horse Lords," uvedl ředitel festivalu Lukáš Nedomlel.
Na třech scénách vystoupí celkem 50 kapel a interpretů. Českou a slovenskou scénu zastupují například Načeva, Anna Vaverková, Jakub König, FVLCRVM, Dukla nebo Anna Vaverková.
Diskusní a doprovodný blok Apollónova návštěva propojí kulturní publicistiku, společenská témata, živé podcasty i divadlo. "Apollónova návštěva je místo, kde festival na chvíli zpomalí, ale nepřestane být živý," popsaly kurátorky Kamila Šimůnková a Adéla Uretšlégrová.
Samostatnou tradici má na Besedě také soutěž písničkářů. Letos se v ní představí pětice autorů a autorek napříč generacemi, regiony i přístupy k písni.
Předpověď počasí na víkend slibuje vysoké teploty. Tasovský areál má výhodu vzrostlých stromů, které poskytují stín. K dispozici bude také pitná voda zdarma. Podél areálu teče řeka Velička, návštěvníci festivalu se každoročně osvěžují koupáním pod splavem.