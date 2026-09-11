Začala dvě největší jihomoravská vinobraní, Znojemské i Pálavské v Mikulově

Dvě největší jihomoravská vinobraní, Znojemské historické a Pálavské v Mikulově na Břeclavsku, dnes odpoledne začala folklorními koncerty a slavnostním zahájením. Večer oběma městy projdou menší průvody v historických kostýmech, které předznamenají sobotní hlavní program. Ve Znojmě je letošní ročník vinobraní spojený s oslavami 800 let od povýšení Znojma na královské město.
Prodejní stánky se v centrech obou měst otevřely už brzy odpoledne, první hudební vystoupení zajistily Folklorní soubor Dyjavánek ve Znojmě a Cimbálová muzika Slovácko a Mateničky v Mikulově. Už dnes na hlavních scénách vystoupí hudební hvězdy a projdou průvody v historických kostýmech, hlavním programovým dnem je ale sobota.
Obě města připravily na letošek novinky. Na Znojemské historické vinobraní letos poprvé přiveze v sobotu dopoledne návštěvníky z Prahy speciální vlak a před půlnocí se zase vydá zpět do hlavního města. Novinkou je také středověké ležení v Jižním hradebním příkopu. Mezi interprety, kteří dnes a zítra ve Znojmě vystoupí jsou například Rybičky 48, Monkey Business, Midi Lidi, Tros Discotequos, Thom Artway, Pam Rabbit, Kateřina Marie Tichá & Bandjeez či Jaroslava Oláha. Sobotní večer zakončí ohňostroj se symbolikou 800 let.
Novinkami 79. ročníku Pálavského vinobraní v Mikulově je čistě řemeslná ulička s praktickými ukázkami řemesel a doplňková malá scéna v amfiteátru. Vystoupení na ní vyplní pauzy mezi hlavními koncerty na velkém pódiu.
Po pěti letech pořadatelé festivalu obnovili mobilní aplikaci, kde lidé najdou kompletní program. Mohou si i zvolit programové body, o které nechtějí přijít, aby jim aplikace mohla poslat upozornění. Celé vinobraní je už podruhé bezhotovostní, lidé mohou všude zaplatit platební kartou.
Na poslední chvíli v dnešním večerním programu nahradila Richarda Müllera slovenská skupina NoName, vystoupí také Horkýže Slíže, Ben Cristovao, Jana Kirschner nebo Monkey Business.
Vrcholem programu je na obou místech sobotní odpolední průvod v historických kostýmech. Ve Znojmě představuje družinu s králem Janem Lucemburským a Eliškou Přemyslovnou, v Mikulově průvod Václava IV. s manželkou královnou Žofií, kterou tradičně představuje Chantal Poullain. Nedělní program je v obou městech přístupný zdarma.