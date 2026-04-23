Začala přehlídka Gymnasia Cantant, účastníci společně zazpívali na výstavišti

V Rotundě na brněnském výstavišti dnes zazpíval obří gymnaziální sbor, podle pořadatelů možná největší na světě. Více než 500 mladých hlasů se spojilo při zpěvu znělky, kterou pro 30. ročník festivalu Gymnasia Cantant složil jeho ředitel Jan Ocetek. Přehlídka gymnaziálních sborů potrvá do soboty, oznámili pořadatelé v tiskové zprávě.
Hodnocená část přehlídky začne v pátek v Konventu Milosrdných bratří. Každý sbor předvede patnáctiminutový program s povinnou skladbou před porotou, kterou tvoří odborníci na sborový zpěv, uvedl za pořadatele Jindřich Svoboda z brněnského gymnázia Vídeňská.
V sobotu od 10:00 v Kulturním centru Babylon v Kounicově ulici čeká studenty a studentky závěrečný galaprogram s předáním diplomů a dalších ocenění.
Loni na festivalu uspěly sbory z Frenštátu pod Radhoštěm, Orlové, Vsetína a Břeclavi. Ve zlatém pásmu, tedy mezi oceněnými, se umístily také brněnské sbory z gymnázií Křenová a Pavla Křížkovského.
Festival Gymnasia Cantant se v Brně koná od roku 1995. Podle organizátorů jde o jedinou podobnou celostátní akci zaměřenou na podporu gymnaziálního sborového zpěvu v Česku.