Začala stavba lávky přes řeku Moravu u Vnorov, hotová má být příští rok

Břehy řeky Moravy u Vnorov na Hodonínsku propojí nová lávka za 51,5 milionu korun. Stavba dlouhá 63,5 metru a široká více než pět metrů bude sloužit pěším a cyklistům, uvedli dnes při poklepání základního kamene lávky zástupci kraje. Dokončení stavby je plánové na březen příštího roku.
Stavbu kraj připravuje od roku 2017. "Nová lávka představuje nejen významný infrastrukturní prvek, který přispěje ke zvýšení bezpečnosti i plynulosti cyklistické dopravy v oblasti Baťova kanálu, ale posílí také turistickou atraktivitu regionu a zlepší každodenní dostupnost pro místní obyvatele," řekl náměstek hejtmana Jan Zámečník (KDU-ČSL).
Lávka s obloukovou konstrukcí bude mít podle náměstka hejtmana Marka Sovky (TOP 09) dva oddělené obousměrné pruhy, každý o šířce dva metry, které zajistí plynulý a bezpečný provoz pro pěší i cyklisty. "Projekt zahrnuje nejen samotnou výstavbu lávky, ale také vybudování potřebného zázemí včetně přípojek, studny a úprav hráze, která bude zpevněna a rozšířena," dodal Sovka.
Práce na lávce vyjdou na 51,5 milionu korun včetně daně, z toho 42,1 milionu korun poplyne z evropských peněz. Břehy řeky měl původně propojit transbordér o délce přibližně 63 metrů. Od stavby přepravníku však kraj z provozních a ekonomických důvodů ustoupil.