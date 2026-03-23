Začaly brněnské Dny elektronové mikroskopie, nabízí třeba exkurze do laboratoří

Pohledy do světa, který jinak zůstává lidskému oku skrytý, zprostředkovávají brněnské Dny elektronové mikroskopie. Ode dneška do neděle se na univerzitách, v laboratořích i na dalších místech konají přednášky, exkurze, výstavy a další akce pro odborníky i laiky. Kompletní program organizátoři zveřejnili na webu Dembrno.cz.
Elektronové mikroskopy se v Brně vyrábí 75 let. V současnosti vzniká v brněnských podnicích Tescan, Thermo Fisher Scientific nebo Delong Instruments zhruba třetina světové produkce. V Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR a na vysokých školách také pokračuje vývoj a výzkum v oboru elektronové mikroskopie.
Symbolem letošních Dnů elektronové mikroskopie je šestimetrový nafukovací model bakterie Escherichia coli. Jde o bakterii často spojovanou s otravami z jídla, zároveň je však trvalým obyvatelem lidských střev. Patří mezi nejlépe prostudované organismy. Vědci s ní často začínají, když testují nové nápady v genetice či mikrobiologii.
"Elektronová mikroskopie není jen 'koukání na malé věci'. Je to způsob, jak porozumět tomu, z čeho je svět složen a proč se chová tak, jak ho známe," uvedl ředitel Hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek. Hvězdárna je garantem programu.
"Připraveny jsou exkurze do špičkových firem, výzkumných ústavů i škol, kde elektronová mikroskopie skutečně ožívá. Nabídku doplňují výstavy, odborné přednášky, dny otevřených dveří a praktické mikroskopické workshopy. Akce osloví širokou škálu návštěvníků: studenty, rodiny s dětmi i zvídavé nováčky," uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková (ODS).
Akademie věd přiblíží třeba využití elektronových mikroskopů při zkoumání archeologických nálezů, konkrétně gombíků, tedy velkomoravských šperků. Ode dneška do neděle uvidí zájemci na Kraví hoře výstavu Planeta gombík včetně stonásobně zvětšeného modelu, ve středu bude přednáška o elektronové mikroskopii ve službách archeologie, informovala Lucie Peřinová z akademie.
V institutu CEITEC Vysokého učení technického se hlavní část programu soustředí na sobotu 28. března. Návštěvníci si například budou moci prohlédnout laboratorní prostory a ukázku práce s dvojsvazkovým mikroskopem. Zájemci se také mohou podívat, jak pod mikroskopem vypadají cukr, sůl, lidský vlas, ostří nože nebo čip v telefonu, uvedla mluvčí institutu Petra Králová.