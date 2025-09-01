Na jižní Moravě „vychovají“ zdravotní sestry, místo tělocviku táhne trenérství

Karolína Kučerová
  14:12aktualizováno  14:12
Více než 160 tisíc dětí z jižní Moravy dnes po prázdninách zamířilo do škol. Některé z nich přitom usedly do lavic, které před nimi ještě nikdo nevyzkoušel. Na Střední škole André Citroëna v Boskovicích a na Gymnáziu a střední škole zdravotnické a ekonomické ve Vyškově totiž začal testovací provoz všeobecného lycea.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Anna Boháčová, MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
7 fotografií

To je novým typem vzdělávání v Česku, na jižní Moravě však bylo spuštěno už loni. A nyní přibývají další lycea. „V podobné formě tu fungovalo již před mnoha lety, tak jsme si řekli, že ho při této příležitosti oprášíme. Zároveň tím reagujeme na poptávku mezi dětmi,“ oznamuje ředitel boskovické školy Radovan Krajíček.

Všeobecné lyceum představuje něco mezi klasickým gymnáziem a střední odbornou školou, což má být ideální volba pro děti, které chtějí mít specifickou přípravu, ale zároveň hodlají pokračovat na vysokou školu.

V Boskovicích si okolo dvaceti letošních studentů zvolí v průběhu studia z předmětů jako průmyslový design, 3D tisk, účetnictví nebo osobnostní rozvoj, přičemž na škole už fungují příslušné maturitní i výuční obory, příkladem je informační technologie nebo bezpečnostně-právní činnost. „Specializované pedagogy a učebny tak již máme k dispozici a nic nového jsme přidělávat nemuseli. Nabírali jsme akorát nové učitele na všeobecné předměty,“ sděluje Krajíček.

Všeobecné vzdělání hraje prim, na jihu Moravy doplní i nahradí to oborové

Další lyceum, tentokrát pedagogické, vzniklo v Brně na Střední škole Gemini. Jejím specifikem je přizpůsobení se žákům se speciálními potřebami, a to formou individuálního přístupu, asistentů nebo třeba zvláštních pomůcek. V tomto duchu bude fungovat i lyceum.

„Chtěl jsem rozšířit nabídku studijních oborů pro tyto žáky. Na trhu práce pak mají větší možnost uplatnění, v tomto případě třeba jako vychovatel nebo speciální asistent,“ vysvětluje ředitel Tomáš Anderle. Do prvního ročníku nastoupilo pouze jedenáct žáků, kapacita školy je totiž omezená.

Opožděná výuka

Hned dvě třídy přibyly na Klvaňově gymnáziu a střední zdravotnické škole v Kyjově, kde se po deseti letech úsilí podařilo otevřít obor diplomovaná všeobecná sestra v podobě vyššího odborného studia.

„Dlouhou dobu byl v republice pro zakládání tohoto stupně vzdělání stop stav. Až s epidemií koronaviru se ukázalo, jak důležité je mít dostatek zdravotnického personálu, a vláda tak vznik zdravotnických vyšších odborných škol opět povolila,“ přibližuje ředitelka školy Renáta Soukalová. Na prezenční studium počítají s přibližně dvacítkou studentů, u kombinovaného hlásí plný stav, tedy třicet zájemců.

Školy v okolí Brna hlásí plno, obce ladí stavbu nových společně

Důležitost oboru vyzdvihuje Soukalová také v souvislosti s místní nemocnicí, které by mohl pomoci získat nový personál. „V případě, že chtěli studenti zdravotnické školy pokračovat ve studiu, volili vysoké nebo vyšší odborné školy v jiných městech a po absolvování tam už obvykle zůstali. Zároveň máme v nemocnici personál, který si chce zvýšit vzdělání,“ podotýká.

Zbylé školy podobné novoty nehlásí, mnoho z nich ovšem přes léto prošlo většími či menšími rekonstrukcemi. Jen městská část Brno-střed připravila sedm investic za téměř 25 milionů korun. „Mezi nejdůležitější patří oprava stropů a elektroinstalace na Základní a mateřské škole Husova v Rašínově ulici. Významná byla i obnova jídelny na Křenové,“ jmenuje místostarosta Martin Vrubel (KDU-ČSL).

Na Základní škole Hutník ve Veselí nad Moravou se zase výrazně změnil vstup. „Cílem bylo vytvořit funkční a estetický veřejný prostor, který bude sloužit nejen žákům a učitelům, ale i všem veselským občanům bydlícím na Hutníku,“ komentuje starosta Petr Kolář (nez.).

V některých školách se stále pracuje. „S týdenním zpožděním zahájí školní rok Střední průmyslová škola Jedovnice na Blanensku a Základní škola Lužice na Hodonínsku,“ informuje Petr Holeček z tiskového oddělení kraje.

Snížený zájem o tradiční vysokoškolské obory

Někde pak touto dobou rekonstrukce teprve začínají. Na základní škole v Prušánkách na Hodonínsku museli loni kvůli špatnému stavu budovy přemístit žáky do provizorních buňkových tříd, nyní se konečně původní stavba dočká opravy.

Zainvestují rovněž ve Znojmě. „Příměstská část Přímětice se v posledních letech výrazně rozrůstá a s tím přibývají i žáci. Nástavba a nová tělocvična zdejší školy jsou cestou, jak na tento růst reagovat,“ avizuje starosta František Koudela (ODS) s tím, že město nyní zpracovává projektovou studii.

Z kosmetiky je zlatý důl, nové experty nachystá i studium na univerzitě

Kromě toho v areálu Obchodní akademie v ulici Přemyslovců vznikla soukromá základní umělecká škola, která nabídne literárně-dramatický obor a výtvarnou a multimediální tvorbu.

Neotálely ani vysoké školy. Nejvíce nových oborů přidala Masarykova univerzita, jmenovitě třeba bioinformatiku, kriminalistická studia nebo trenérství. „Právě o nové obory na fakultě sportovních studií byl letos mezi studenty největší zájem, což může souviset se sníženým zájmem o tradiční obory. Třeba tělesná výchova a sport meziročně klesla o téměř 61 procent,“ uvádí mluvčí univerzity Radim Sajbot.

Nabídku rozšiřují i další. Vysoké učení technické přivítá první studující na pěti oborech, mezi něž patří návrh čipů a moderní polovodičové technologie nebo environmentální inženýrství. Mendelova univerzita pak otevírá obor ekotoxikologie a management odpadů.

I umělá inteligence potřebuje vzdělané lidi, řekl Fiala studentům v Brně

Premiér Petr Fiala (ODS) v doprovodu ministra školství Mikuláše Beka (STAN) dorazil v první školní den na brněnskou Střední školu Charbulova, kde na něj čekaly desítky studentů, zejména z prvních ročníků, i jejich rodičů. Po úvodním slovu od vedení školy přivítal studenty také Fiala. „Vzdělání je nesmírně důležité. Můžete si říct, že to za vás dnes vyřeší umělá inteligence, ale i ta potřebuje vzdělané lidi, kteří ji budou dále rozvíjet. Je důležité, aby vám škola dávala smysl,“ řekl premiér, který připomněl, že sám na této škole několik dní učil češtinu v rámci praxe na univerzitě.

„Pracujeme na proměně školství. Chceme provést nezbytné reformy, které budou lépe odrážet potřeby a zájmy studentů. I proto jsme si šli prohlédnout tuto školu,“ uvedl Fiala. Ministr Bek doplnil, že právě střední škola na Charbulově, která je největší svého druhu v republice, je dobrým příkladem, jak mají školy fungovat.

Ohledně konkrétních změn se Bek vyjádřil například k úpravě podmínek odkladu. „České školství se v tom v rámci Evropy vymykalo, proto jsme se napříč politickým spektrem dohodli na změně. Nemůže se jednat o pouhé omezení, ale musíme na to školy připravit. Proto jsme zavedli povinné slovní hodnocení v 1. a 2. třídě nebo zrušili možnost propadnutí v 1. třídě,“ zmínil Bek s dovětkem, že podle poslední prognózy budou mít obce a kraje jakožto provozovatelé škol k dispozici více prostředků na přizpůsobení se těmto změnám. „Zároveň mohu říct, že tarify pedagogů pravděpodobně narostou více než tarify v jiných odvětvích,“ doplnil ministr.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Soutěž má v životě svoje místo, ale u malých dětí to ještě není potřeba, říká majitel dětského gymu

Správný pohyb na pravidelné bázi je pro rozvoj dítěte klíčový. Své o tom ví David Mašát, který jako první přinesl do Česka takzvaný třídimenzionální proces učení. Tento program propaguje ve svém gymu...

1. září 2025

Na festivalu vína vloni bojoval o život, nyní si tam připil se svými zachránci

Na pardubickém zámku se poslední srpnový víkend konal 28. ročník oblíbeného Festivalu vína, který každoročně přitahuje tisíce návštěvníků. Vedle ochutnávek a hudby letos připomněl i příběh muže,...

1. září 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Nábřeží Karla Schwarzenberga. Praha nazve prostranství v centru po zesnulém politikovi

Dosud bezejmenná část pražského nábřeží na Malé Straně mezi Karlovým mostem a Lichtenštejnským palácem ponese jméno zesnulého politika a diplomata Karla Schwarzenberga. Schválili to v pondělí radní...

1. září 2025  15:32,  aktualizováno  16:52

Požár kamionu zastavil dopravu na D5 na Tachovsku na více než devět hodin

Po více než devíti hodinách se na Tachovsku po ranním požáru nákladního automobilu podařilo obnovil provoz na dálnici D5 v obou směrech. Krátce před 17. hodinou o tom informovali policisté na síti X.

1. září 2025  8:12,  aktualizováno  16:46

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Plzeň dá semafory na křižovatku Jateční a Chrástecké ulice, urychlí jízdu MHD

Rychlejší průjezd autobusů MHD i bezpečnější přecházení chodců umožní nová světelná signalizace, kterou Plzeň instaluje na rušnou křižovatku Jateční a...

1. září 2025  15:07,  aktualizováno  15:07

VSZ rozhodne o zveřejnění auditu v úterý, s auditorskou zprávou se seznamuje

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci dnes dopoledne obdrželo žádost ministryně spravedlnosti Evy Decroix (ODS) k vyjádření k auditorské zprávě v kauze...

1. září 2025  15:07,  aktualizováno  15:07

Tisíce zájemců o práci z domova podlehly podvodu, místo výdělku přišli o peníze

Nabízeli práci z domova a možnost snadného výdělku. Kdo jejich slibům uvěřil, přišel o peníze a navíc se nervoval ve snaze vyrobit z dodaného materiálu zadané ozdoby a miniaturní předměty. Rozsáhlým...

1. září 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

Muži šlo na ulici o život. Nechtěl dát mladíkovi cigaretu, ten ho zmlátil boxerem

Dvaačtyřicetiletý muž téměř přišel o život při útoku v Žacléři na Trutnovsku. Podle policie šel pouze v noci po chodníku a odmítl dát cigaretu pětadvacetiletému muži, který se jí dožadoval. Začali se...

1. září 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

Brno plánuje do roku 2028 opravit vyklizený bytový dům ve Francouzské ulici

Vedení Brna plánuje opravu vyklizeného domu ve Francouzské ulici, kde má vzniknout několik bytů. Na úpravu dispozice, vybudování sociálního zázemí nebo výtahu...

1. září 2025,  aktualizováno 

Do dvou let by mělo být v Českých Budějovicích první hřiště na ragby v kraji

Do dvou let by mělo být v Českých Budějovicích hřiště na ragby. Šlo by o první sportoviště tohoto druhu v Jihočeském kraji. Náklady na výstavbu areálu činí...

1. září 2025  14:55,  aktualizováno  14:55

Tradiční festival Den hrdinů letos poprvé v Praze představí humanitární základnu: Na Výstavišti!

1. září 2025  16:25

Slavný hudební klub se musí už podruhé stěhovat. Nový domov hledá marně

Poté, co musel opustit svůj dlouholetý domov v centru města, našel brněnský hudební klub Melodka útočiště v Králově Poli. I tady se legendárnímu podniku zaměřenému na underground dařilo a proudili...

1. září 2025  16:12,  aktualizováno  16:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.