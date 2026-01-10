Na 80 hasičů zachraňuje zraněného muže, je zaklíněný v jeskyni. Zásah potrvá hodiny

Hasiči pracují v náročném terénu s komplikovaným přístupem, na místo soustředili speciální techniku i týmy se zkušenostmi ze speleologických zásahů. Do Rudice přiletěl také vrtulník Policie ČR, připraven je i vyhřívaný stan.
„Dobu zásahu nejsem schopný odhadnout, určitě to ale budou hodiny. Na místě je orientačně 70 až 80 hasičů a další specialisté. Záchranu komplikuje složitý terén směrem na povrch,“ sdělil mluvčí hasičů Štěpán Komosný.
Se zraněným mužem se podařilo navázat kontakt. „Muž je při vědomí, stěžuje si na bolest dolních končetin a je v nehybném stavu. Tepelný komfort je zajištěn fóliemi a dekami, pod zemí je také v širším místě instalovaný tepelný stan. jsme schopni zraněnému také podávat nápoje a teplé jídlo,“ vysvětlil Komosný.
Zraněný se nachází v hloubce zhruba 50 až 70 metrů pod zemí. „Tma nám práce komplikovat nebude, na povrchu jsme připravení a pod zemí je tma stále stejná. S mužem komunikujeme prostřednictvím speciálního systému, který se používá v podzemí,“ řekl mluvčí.
Do jeskyně se podle hasičů vydali tři lidé. Jeden z nich se po nehodě dostal zpět na povrch a okamžitě přivolal pomoc. „Nemarnil čas a postupoval naprosto správně. Díky tomu mohl zásah začít velmi rychle. Podle mých informací jde o odbornou skupinu,“ zdůraznil Komosný.
Událost byla na tísňovou linku oznámena kolem poledne. Jakým způsobem k zaklínění došlo, hasiči zatím neupřesnili, nemělo by ale jít o zával.
Podle agentury ČTK je jeskynní systém u Rudice na Blanensku v Moravském krasu běžně nepřístupný.
