Na 80 hasičů zachraňuje zraněného muže, je zaklíněný v jeskyni. Zásah potrvá hodiny

Autor: ts, ČTK
  14:52aktualizováno  16:34
V jeskynním systému v obci Rudice v Jihomoravském kraji hasiči provádějí náročnou záchrannou akci. Snaží se dostat k muži, který zůstal zraněný hluboko pod zemí. Se záchranáři komunikuje. Zásah komplikuje obtížný terén i špatná přístupnost. Na místo byla povolána speciální technika, speleologičtí záchranáři i vrtulník. Zasahuje přibližně 80 hasičů.

Hasiči pracují v náročném terénu s komplikovaným přístupem, na místo soustředili speciální techniku i týmy se zkušenostmi ze speleologických zásahů. Do Rudice přiletěl také vrtulník Policie ČR, připraven je i vyhřívaný stan.

„Dobu zásahu nejsem schopný odhadnout, určitě to ale budou hodiny. Na místě je orientačně 70 až 80 hasičů a další specialisté. Záchranu komplikuje složitý terén směrem na povrch,“ sdělil mluvčí hasičů Štěpán Komosný.

V jeskynním systému v obci Rudice v Jihomoravském kraji nyní hasiči provádějí náročnou záchrannou akci. Snaží se dostat k člověku, který zůstal zraněný hluboko pod zemí (10. ledna 2026).
V jeskynním systému v obci Rudice v Jihomoravském kraji nyní hasiči provádějí náročnou záchrannou akci. Snaží se dostat k člověku, který zůstal zraněný hluboko pod zemí (10. ledna 2026).
Se zraněným mužem se podařilo navázat kontakt. „Muž je při vědomí, stěžuje si na bolest dolních končetin a je v nehybném stavu. Tepelný komfort je zajištěn fóliemi a dekami, pod zemí je také v širším místě instalovaný tepelný stan. jsme schopni zraněnému také podávat nápoje a teplé jídlo,“ vysvětlil Komosný.

Zraněný se nachází v hloubce zhruba 50 až 70 metrů pod zemí. „Tma nám práce komplikovat nebude, na povrchu jsme připravení a pod zemí je tma stále stejná. S mužem komunikujeme prostřednictvím speciálního systému, který se používá v podzemí,“ řekl mluvčí.

Do jeskyně se podle hasičů vydali tři lidé. Jeden z nich se po nehodě dostal zpět na povrch a okamžitě přivolal pomoc. „Nemarnil čas a postupoval naprosto správně. Díky tomu mohl zásah začít velmi rychle. Podle mých informací jde o odbornou skupinu,“ zdůraznil Komosný.

Událost byla na tísňovou linku oznámena kolem poledne. Jakým způsobem k zaklínění došlo, hasiči zatím neupřesnili, nemělo by ale jít o zával.

Podle agentury ČTK je jeskynní systém u Rudice na Blanensku v Moravském krasu běžně nepřístupný.

