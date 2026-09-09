„Seniorka sestoupila po žebříku zprovoznit čerpadlo, ale dole byla vyšší koncentrace oxidu uhličitého,“ popsala policejní mluvčí Petra Hrůzová.
Žena proto začala špatně dýchat. „Hekání a sténání zaslechl soused, který šel zjistit, co se děje,“ doplnila Hrůzová.
Penzistka se ve studni zranila, zpátky nahoru se tak sama dostat nedokázala. Na místo proto vyrazili i hasiči včetně expertů z lezecké skupiny. Jeden z nich se následně do studny spustil a ženu zachránil.
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Muž spadl do desetimetrové studny, specialisté jej zachraňovali půl hodiny
„Pomoc ve stísněném prostoru ve studni je vždy náročná, ale naši lezci se na tyto případy školí. Podobné zásahy nejsou časté, ale setkáváme se s nimi,“ poznamenal mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.
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25. srpna 2025
Záchranáři ženu po vytažení z podzemní pasti ošetřili. „Po kontrole zdravotního stavu jsme jí poskytli kyslíkovou terapii, zafixovali do vakuové matrace a následně se středně těžkými poraněními převezli do Fakultní nemocnice Brno,“ sdělila mluvčí záchranné služby Michaela Bothová.