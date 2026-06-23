Záchranář vzpomíná na tornádo na Břeclavsku jako na nejtěžší zásah v kariéře

Zdravotnický záchranář Radek Šuhaj vzpomíná na zásah při tornádu na Břeclavsku a Hodonínsku před pěti lety jako na jednu z nejnáročnějších situací své kariéry. První, co si vybaví, byl vůz převrácený na střeše pod železničním mostem a popadané lampy veřejného osvětlení. Šuhaj to řekl ČTK. Tornádo na jihu Moravy si 24. června 2021 vyžádalo šest životů a poničilo přes 1200 domů.
"Byl jsem doma s manželkou a synem, zrovna jsme poskládali nové posezení na terasu," popsal chvíli, kdy mu dorazila výstražná zpráva. "Přišla nám SMS Mimořádná událost III. stupně – Tornádo," uvedl.
Do Mikulčic, kde zasahoval, se kvůli počasí dostával déle než obvykle. "Cesta běžně trvá kolem 10 minut, nyní jsem jel přibližně 15 minut," řekl. Po příjezdu ho čekal obraz zkázy, který se mu dodnes vrací. "Jako první, na co si vždy vzpomenu, je osobní automobil na střeše pod železničním mostem a popadané lampy veřejného osvětlení a suť. Všude," popsal. Situaci komplikovala i nejistota ohledně počtu a místě zraněných. "První minuty byly těžké, vzhledem k tomu, že jsme věděli, že je tam někde autobus se zraněnými, ale nevěděli jsme přesně kde a jak se k němu dostat, protože silnice nebyly průjezdné. Nedovedu říct, jak jsem se v tu chvíli cítil," dodal.
Na místě ošetřili jednu těžce zraněnou ženu. "Ošetřili jsme s naší posádkou jednu těžce zraněnou pacientku, kterou jsme ve stabilizovaném stavu jeli předat na smluvené místo rakouské letecké záchranné službě," uvedl. Celý zásah mu splývá do jediného bloku, trval asi čtyři hodiny. Na výjezdy tam ale jezdil i další dny.
Na některé obrazy už nezapomene. "Nikdy nezapomenu na to auto pod mostem v Mikulčicích. Vždy, když tudy jedu, tak si na to vzpomenu," řekl. Po návratu domů měl možnost vše probrat s nejbližšími. "Měl jsem možnost to probrat se svojí ženou, je také zdravotnická záchranářka. A také jsem byl na sezení pořádaném našimi krizovými interventy," doplnil.
S odstupem času vnímá zásah jako ukázku mimořádné soudržnosti. "V této situaci ukázali všichni zaměstnanci, že tu práci dělají opravdu srdcem a s plným nasazením. Přišli do práce prostě všichni, kteří v tu chvíli jen trošku mohli. Je mi líto všech životů a zasažených lidí touto přírodní katastrofou," řekl.
Záchranáři v noci po tornádu ošetřili osm desítek zraněných a další desítky pacientů ponechali po prohlídce na místě. Šest lidí zemřelo. Záchranáři tehdy zůstali v postižených obcích téměř do poloviny července, aby ošetřovali pracovníky na opravách domů. Přicházeli s tržnými a řeznými ranami, objevily se i případy pádů ze střech, kolapsů z horka nebo alergických reakcí. Šlo o další desítky ošetřených.