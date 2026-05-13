Záchranáři v Břeclavi budou mít novou výjezdovou základnu za 139 milionů

Zdravotničtí záchranáři budou mít v Břeclavi novou výjezdovou základnu za 139 milionů korun. Vznikne na pozemku nedaleko nemocnice, který kraji věnovalo město Břeclav, uvedla dnes v tiskové zprávě mluvčí hejtmanství Martina Žídková.
Nové zázemí má dle kraje nahradit stávající nevyhovující základnu a přinést lepší podmínky pro práci záchranářů i modernější zázemí pro přednemocniční péči v regionu. Stavba by měla být hotová ve druhé polovině příštího roku.
Doposud měli záchranáři zázemí na více místech v areálu nemocnice, které už dle ředitelky Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje Hany Albrechtové velikostně nedostačovalo. "Sklady, záložní auta, šatny, to vše je daleko od sebe, a obslužnost proto skutečně není příliš komfortní. Nová základna bude jednak naše, respektive našeho zřizovatele, bude větší a nabídne stání pro více vozů," uvedla Albrechtová.
V přízemí základny vznikne šest stání pro sanitní vozidla, dezinfekční box nebo sklady zdravotnického materiálu. Ve druhém podlaží budou mít posádky pobytové prostory se šatnami a hygienickým zázemím. Součástí areálu budou také krytá stání pro záložní vozidla nebo objekt pro náhradní zdroj energie.
Základna bude využívat dvě fotovoltaické elektrárny, tepelná čerpadla i systém hospodaření s dešťovou vodou, která poslouží například na splachování nebo závlahu areálu.
"Jihomoravští záchranáři potřebují moderní zázemí, které podpoří jejich práci v terénu a zvýší úroveň přednemocniční péče v oblasti celého Břeclavska. V roce 2020 vznikla nová základna v Hustopečích, o tři roky později v Mikulově. Územní oddělení Břeclav tak bude kompletně modernizované," uvedl jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).
Všechny nové základny jsou navržené v jednotném standardu, aby se posádky mohly snadno orientovat i při působení na různých stanovištích. "Je pro nás důležité, aby pracovní podmínky umožňovaly našim zaměstnancům vykonávat jejich činnost v co nejvyšší kvalitě. Je to ve výsledku výhoda i pro naše pacienty a uvědomme si, že to nejsou jen obyvatelé Břeclavska, je to také velké množství turistů, kteří právě do těchto atraktivních míst jižní Moravy směřují," dodala Albrechtová.