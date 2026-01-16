Zraněného speleologa pustili z nemocnice, do osudné jeskyně se chce vrátit

V pondělí byl operován na Klinice úrazové chirurgie. Dvouhodinová operace se týkala roztříštěné kosti spodního bérce. „Co nás mohlo nejvíce limitovat v operačním výkonu, je otok. Ten zde byl ale malý, což bylo velice dobře. Pacient má nyní zafixovanou spodní část nohy několika šrouby s tím, že takovéto zranění se hojí přibližně tři měsíce. Za několik dní už bude moci ale chodit o berlích,“ uvedl tehdy přednosta Kliniky úrazové chirurgie Milan Krtička.
Speleolog ve středu popsal, jak se zranění v jeskyni Svážná studna stalo. Šlo podle něj jen o špatné došlápnutí. Ve chvíli, kdy se zranil, byl u něj jeden kolega a další byl na cestě k nim. Jeden speleozáchranář, druhý zdravotník.
„Slyšel jsem, jak šly kosti o sebe. Nosíme s sebou izofolii pro zachování tepelného komfortu, měli jsme dole zásoby jídla, pití i lékárničku. Od začátku se řešilo, jak se dostanu nahoru. Ani na chvíli nešla úvaha, že bych se nahoru nedostal,“ řekl pětačtyřicetiletý muž, který pracuje v IT a kromě speleologie ve volném čase působí jako dobrovolný hasič a běhá ultramaratony. Až se mu noha zahojí, předpokládá, že se do stejné jeskyně spustí znovu.
Podle hasičů šlo v České republice o ojedinělý a mimořádně náročný zásah, který nemá v tuzemských podmínkách obdoby. Trval přes 20 hodin, z toho přibližně pět hodin zabrala samotná záchrana v podzemí.
Mimořádná akce, stísněné podmínky. Jak záchranáři dostali zraněného z jeskyně
„Předcházely jí hodiny náročných technických prací, během kterých záchranáři zpřístupňovali úzké a obtížně prostupné části jeskynního systému a připravovali prostor pro bezpečné vyproštění,“ sdělili hasiči na X. Na sociální síti Threads následně ukázali krátkou animaci, jak náročná záchrana byla.
V krasu je přes 1 100 jeskyní, z toho jen pět je jich běžně přístupných. Nejznámější jsou Punkevní jeskyně, kam v posledních letech zavítá kolem 200 tisíc lidí ročně. Kromě pětice přístupných jeskyní v krasu mohou lidé po dohodě navštívit i několik dalších neupravených jeskyní. Některé další se dají navštívit volně, do ostatních je ale vstup zakrytý a mohou do nich právě jen jeskyňáři, kteří v některých z nich bádají.