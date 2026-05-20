U hranic nově pomůžou záchranáři ze Slovenska, zkrátí se čas dojezdu

Karolína Kučerová
  5:32aktualizováno  5:32
Státní hranice se Slovenskem, která se na jižní Moravě v délce asi 80 kilometrů dotýká Hodonínska a Břeclavska, teď kvůli záchraně lidských životů přestane svým způsobem existovat. Poslanci totiž podepsali mezinárodní smlouvu se Slovenskem o spolupráci záchranných služeb.
Jihomoravská záchranná služba

Jihomoravská záchranná služba | foto: ZZS JMK

V praxi to znamená, že posádky v sanitkách i vrtulnících ze Slovenska můžou zasáhnout i na území České republiky a opačně. Pro obyvatele příhraničních obcí, jež jsou často od základen příliš vzdálené či mají špatně přístupný terén, se díky tomu zkrátí dojezdový čas záchranářů. To může hrát velkou roli v případech, kdy o životě rozhodují minuty, například u infarktu, cévní mozkové příhody, těžkých úrazů nebo hromadných neštěstí.

„Pro Jihomoravský kraj je to velmi dobrá zpráva. Vítáme ji jako konkrétní praktický krok ke zvýšení bezpečnosti a kvality urgentní péče pro obyvatele příhraničí, díky kterému u nich může být rozhodující pomoc dříve. Nově tak můžou posádky – pozemní i letecké – překročit hranici vždy tehdy, kdy je to nejrychlejší řešení, a to i s plným využitím výstražné světelné a zvukové signalizace,“ chválí mluvčí jihomoravského hejtmanství Martina Žídková.

Dodala, že následně bude pacient převezen do nejbližšího vhodného zdravotnického zařízení bez ohledu na to, na které straně hranice se nachází.

O konkrétní podobě smluv už jednají příhraniční kraje se slovenským ministerstvem zdravotnictví. Kromě jižní Moravy se to týká i Moravskoslezského a sousedního Zlínského kraje. Na slovenské straně pak jde o Trenčínský, Žilinský a Trnavský kraj.

K tornádu ano, ke zlomenině ne

Dnes ve všech těchto regionech platí pro záchranáře závazná pravidla daná mezistátními smlouvami o přeshraničním styku. To například znamená, že posádky nemohou překročit státní hranici bez policejního doprovodu. V případě potřeby si jinak nelze zkrátit cestu k události přes cizí stát.

Když například dojde k dopravní nehodě poblíž hranice u Petrova či Sudoměřic na Hodonínsku, nemohou k ní vyjet zdravotníci ze slovenské Skalice, přestože jsou blíž než kolegové v Česku. Nová smlouva má administrativní a právní bariéry odstranit.

„Jediným případem, kdy je přeshraniční pomoc možná už nyní, jsou mimořádné události, jako bylo třeba tornádo. To mohou záchranáři z obou zemí zasahovat i bez takové smlouvy nebo dohody, ale v případě, kdy je zraněný nebo v ohrožení jednotlivec, to zatím nejde. Jakmile začne smlouva platit a na české cyklostezce u hranic se zraní člověk, mohou pro něj přijet i kolegové ze Slovenska, pokud budou blíže. Jsme za takovou možnost velmi rádi a určitě je to přínosné pro obě strany,“ hodnotí mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

Kapacitně podle ní žádný problém nevznikne. Ze zkušeností, které čerpají z obdobné spolupráce se záchranáři z Rakouska, se to bude týkat nižších desítek případů ročně. Podobně funguje i spolupráce s Německem, obě Česká republika uzavřela už před zhruba deseti lety. A jejich důležitost vnímá vláda doteď.

„O životě pacienta v kritických situacích nesmí rozhodovat státní hranice, ale rychlost poskytnuté pomoci. Věřím, že k dokončení ratifikačního procesu a ke vstupu této mezinárodní smlouvy v platnost dojde co nejdříve, aby přeshraniční spolupráce v oblasti zdravotnické záchranné služby mohla být fakticky zahájena,“ zdůraznil změny ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Vzhledem k odlišnému fungování zdravotnické záchranné služby na Slovensku ale nebude uzavření detailních podmínek tak snadné ani rychlé. Zástupci moravských krajů i záchranek už spolu jednají a domlouvají další kroky. Měly by vzniknout pracovní skupiny na úrovni dispečinků, základen i konkrétních protokolů. Kromě toho ministerstvo zdravotnictví pokračuje v jednáních o obdobné smlouvě s Polskem s cílem dále posilovat dostupnost urgentní péče v příhraničních oblastech.

