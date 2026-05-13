Na vyhořelou záchrannou stanici lidé poslali miliony, majitel bydlí ve chlévě

Karolína Kučerová
  15:32aktualizováno  15:32
Vlnu solidarity vyvolala situace ornitologa Zdeňka Machaře, který svůj život zasvětil pomoci zvířatům. Poté, co obytnou část jeho záchranné stanice v brněnské Slatině minulý týden zachvátil požár, a přišel tak o střechu nad hlavou, mu stovky lidí nabídly pomoc – zejména finanční.

Řada z nich přispěla na účet, někteří přijeli dokonce osobně. „Jsme sice důchodci, ale tady něco málo máte,“ říká s úsměvem muž, který přijel Machaře osobně podpořit na stanici.

Dohromady se po požáru zatím podařilo vybrat asi dva miliony korun, za což je ornitolog velmi vděčný. Využít je chce na obnovu svého příbytku, tentokrát však už z nehořlavých odolných materiálů.

Na sobotu je naplánovaný velký úklid vyhořelé záchranné stanice Zdeňka Machaře v brněnské Slatině. (12. května 2026)
Zachránce zvířat Zdeněk Machař se vzpamatovává z velkého požáru, který minulý týden postihl jeho stanici v brněnské Slatině. Mezi lidmi se zvedla vlna solidarity, pomáhají mnozí dobrovolníci a chce i město. (12. května 2026)
Poté, co obytnou část jeho záchranné stanice v brněnské Slatině minulý týden zachvátil požár, přišel Zdeněk Machař o střechu nad hlavou. Dočasně přebývá v chlévě. (12. května 2026)
Po požáru z minulého týdne se zatím podařilo vybrat asi dva miliony korun, za což je zachránce zvířat Zdeněk Machař velmi vděčný. Využít je chce na obnovu svého vyhořelého příbytku, tentokrát však už z nehořlavých odolných materiálů. (12. května 2026)
Záchranná stanice Zdeňka Machaře funguje od roku 1991. (12. května 2026)
26 fotografií

„Už nechci ty hořlavé ani vidět. Uvidím ale, zda bude částka stavební firmě stačit. To víte, i za dva miliony už je v dnešní době těžké si něco pořídit,“ přemítá Machař.

Jeho vizí je menší a prosté obydlí, které zapadne do přírody a nebude příliš časově náročné na výstavbu. Na nic honosného si totiž podle svých slov nepotrpí. Ostatně sám nyní přebývá ve chlévě.

„Mně to ale nevadí, jsem na to zvyklý. Jinam bych ani nemohl, musím bydlet tady na stanici kvůli zvířatům,“ vysvětluje ochránce zvířat.

Trosky zmizí o víkendu

Pomoc ale není jenom finanční. Protože při požáru přišli s partnerkou o tři psy, jednou z jeho proseb bylo, zda někdo nemá štěňata. A i to se téměř okamžitě podařilo zařídit, po areálu už nyní běhají dva chlupáči.

„Jedním z nich je štěňátko tibetské dogy. Je na tom fajn, že se jedná o naši krev. Kdysi jsme totiž naše štěňátka nechali lidem, kteří je začali chovat a tohle je jeden z potomků. Přesněji řečeno, jeden z pejsků, který nám při požáru zahynul, je jeho babička. Pocitově je to úžasné,“ chválí si vedoucí stanice.

Ohnivé peklo. V záchranné stanici uhořelo i několik zvířat, majitel přišel o všechno

Kromě toho lidé nosí třeba pitnou vodu nebo obrázky od dětí, některé školy a školky dokonce pořádají jarmarky na pomoc.

V současné chvíli je ale nejdůležitější zbavit se ohořelých trosek, které stále leží na místě. Nyní je Machař odklízí se svými kamarády, zbytek by mohl zmizet v sobotu.

„To bude hlavní brigáda, přijedou úderné síly, což je vojsko a nějací chlapi, kteří vykládají vagony. Doufám, že se to z velké části odveze,“ sděluje Machař s tím, že následně bude řešit s instalatérem znovuzavedení vody ke zvířatům a s brněnským magistrátem administrativní záležitosti ohledně renovace.

Čekají na něj jak na večerníček

K tomu, že je pomoc od lidí tak rozsáhlá, přispěl i fakt, že je Machař oblíbený na sociálních sítích. Jeho instagramový profil s názvem Pomáháme zvířátkům, kde pravidelně ukazuje záběry ze své práce, sleduje přes 60 tisíc lidí.

„Na tohle moc nejsem, ale k natáčení mě přesvědčila rodina. A odezva od lidí byla moc hezká, dokonce mi začali psát rodiče, jestli ještě něco přidám, že na to s dětmi čekají jak na večerníček. To bylo moc milé,“ podotýká.

Lidé to myslí dobře, ale v jádru jsou přírodní analfabeti, říká zachránce zvířat

Právě na děti cílí část své práce, ve stanici dělá exkurze pro školy a školky. A jejich zaujetí si pochvaluje. „Když vidím zájem dětí, je to taková hezká naděje, že tady pořád budou lidé, kteří se umí k přírodě chovat,“ doufá Machař.

A dodává, že bude rád, když jeho příspěvky ovlivní myšlení více lidí. „Nebo je minimálně něco naučí. Ačkoliv mi vždy volají kvůli nějakému zvířeti v dobré víře, v polovině případů tam není zásah člověka potřeba. A i o tom ve videích mluvím,“ dodává.

7. května 2026

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Kdo je černým koněm hokejového MS 2026? Bookmakeři mají jasno, Čechům se nevěří

Finále MS v hokeji Švýcarsko – Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. David...

Mistrovství světa v hokeji 2026 se blíží a sázkové kanceláře už mají jasno o největších favoritech turnaje. U bookmakerů dominuje Kanada a domácí Švýcarsko, zatímco českému týmu experti příliš...

13. května 2026  18:18

Hradec Králové prověří, zda by zavedení vyhrazených pruhů MHD zlepšilo dopravu

ilustrační snímek

Město Hradec Králové prověří, zda by zavedení vyhrazených silničních pruhů pro městskou hromadnou dopravu (MHD) zlepšilo dopravu ve městě. Nechá si k tomu za...

13. května 2026  16:41,  aktualizováno  16:41

Vzácná onemocnění ve VFN odhalují včas, pomáhá specializované centrum

ilustrační snímek

Netypické příznaky vzácných onemocnění lékaři často špatně diagnostikují, brzká specializovaná péče je přitom klíčová. Lékaři upozorňují, že ač má některé onemocnění pouze jeden člověk v Česku, nejde...

13. května 2026  17:52,  aktualizováno  17:52

Zlínský kraj letos rozdělí na obnovu památek více peněz než loni

ilustrační snímek

Zlínský kraj letos rozdělí na obnovu památek přes 13,3 milionu korun, více než loni. Peníze pomohou například při opravách kostelů, zámků, venkovských...

13. května 2026  15:53,  aktualizováno  15:53

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nehoda u zavřeného mostu v ústeckém Mojžíři omezila dopravu na I/62

ilustrační snímek

Nehoda kamionu s osobním autem u uzavřeného mostu v ústeckém Mojžíři dnes omezila dopravu na hlavním tahu mezi Děčínem a krajským městem. Řidiče i spolujezdce...

13. května 2026  15:50,  aktualizováno  15:50

Zlínský kraj připomínkuje návrh akceleračních oblastí pro výstavbu elektráren

ilustrační snímek

Zlínský kraj připomínkuje návrh akceleračních oblastí pro výstavbu větrných a solárních elektráren. Kraj své podněty odešle ministerstvu pro místní rozvoj ve...

13. května 2026  15:46,  aktualizováno  15:46

Hlavní tah na Benešovsku zastavil střet dodávky s auty, zraněných je více

Střet dodávky se dvěma osobními auty zastavil ve středu odpoledne provoz na...

Střet dodávky se dvěma osobními auty zastavil ve středu odpoledne provoz na silnici I/3 u obce Nespeky na Benešovsku. Složky IZS na místě provádějí záchranné a vyprošťovací práce. Čtyři zranění byli...

13. května 2026  16:02,  aktualizováno  17:21

Tajná policie, svatba v Polsku i řev Bruce Dickinsona. Dokument o Iron Maiden míří do kin

Světová premiéra snímku Iron Maiden: Burning Ambition v Londýně. Zleva: Dave...

50 let na scéně, vyprodané arény a miliony fanoušků po celém světě. Iron Maiden slaví jubileum dokumentem Burning Ambition, který nabízí nejen koncertní smršť, ale i řezavě intimní pohled do života...

13. května 2026  17:17

Na víkendovou výstavu Minerály Brno přijedou vystavovatelé ze 14 zemí

ilustrační snímek

Na brněnské výstaviště přijede o víkendu 270 vystavovatelů ze 14 zemí, aby prezentovali svoji nabídku na výstavě Minerály Brno. Kromě nákupů sběratelských...

13. května 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Na mistrovství floristů v Děčíně vznikají květinové dekorace inspirované světem

Na mistrovstvĂ­ floristĹŻ v DÄ›ÄŤĂ­nÄ› vznikajĂ­ kvÄ›tinovĂ© dekorace inspirovanĂ© svÄ›tem

Na 55. ročníku mistrovství floristů ČR s názvem Děčínská kotva tvoří 34 soutěžících květinové dekorace a kytice inspirované světem. Tři kategorie účastníků...

13. května 2026  15:33,  aktualizováno  15:33

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Třebíč investuje asi dva miliony korun do mobiliáře v parcích

ilustrační snímek

Třebíč téměř za dva miliony korun (bez daně) rozšíří mobiliář na vycházkových trasách. Přibudou lavičky, piknikové sety, ukazatele i fotopointy. Instalace...

13. května 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Námořní muzeum se přestěhuje do budovy bývalé školy v Čelákovicích u Prahy

ilustrační snímek

Námořní muzeum ve Veletově na Kolínsku, které přibližuje historii Čechů a Slováků na mořích a oceánech světa, se letos přestěhuje do Čelákovic v okrese...

13. května 2026  15:22,  aktualizováno  15:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.