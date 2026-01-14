Žáci plnili výzvu ze sociální sítě. Škrtili se tak dlouho, až jeden omdlel

Autor: rkr
  16:02aktualizováno  16:02
Neblahým vlivem sociálních sítí se zabývají v jedné ze znojemských základních škol. Sedmáci se v ní minulý týden na základě takzvané výzvy škrtili tak dlouho, až jeden z nich omdlel. Vedení školy situaci řešilo s rodiči, případ vyšetřuje také policie.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Na incident upozornil server CNN Prima News. „Dva žáci sedmých ročníků škrtili své dva spolužáky takovým způsobem, že je málem zabili. Jednoho škrtili tak, že má po krku dost viditelné zranění. Spadl, bouchl hlavou o lavici a omdlel. Další žák po škrcení zvracel,“ citoval web divačku svých Krimi zpráv.

Děti kvůli online výzvám ničí školy. Zpřísnění pravidel však vyvolalo kritiku

Podle ředitele Základní školy Znojmo na náměstí Republiky Jiřího Šmahaje však situace zdaleka tak dramatická nebyla. „Chlapci blbli, dávali si kravaty. Říkali, že to přehnali, jednomu se udělalo mdlo a na chvíli takzvaně vypnul. Nebylo třeba žádné lékařské ošetření, na záležitost upozornila až druhý den jeho maminka, která si všimla červeného pruhu na jeho krku,“ popsal pro iDNES.cz ředitel.

Ten podle svých slov začal okamžitě jednat. Záležitost probíral v dané třídě i s rodiči žáků. „Mezi dětmi se takové věci dějí pořád, vymýšlí ptákoviny. Ale tady to zašlo moc daleko, proto jsme se to rozhodli řešit způsobem, aby pochopili, že existují hranice, které nelze tolerovat. I proto jsme přizvali policii,“ sdělil Šmahaj.

Jede to už delší dobu, říká ředitel

Policisté potvrdili, že se incidentem od konce minulého týdne zabývají. „Podle posledních informací mělo v rámci výzvy na sociálních sítích dojít k vzájemnému a dobrovolnému škrcení. Před podobnými výzvami policisté důrazně varují, mohou totiž skončit i s vážnými následky nebo i tragicky,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.

Vzhledem k tomu, že se znojemský případ týká nezletilých, k němu policisté neposkytují bližší informace.

Fascinace násilím, úkryt v online prostoru. České děti se nebezpečně radikalizují

O jakou sociální síť a jakou konkrétní výzvu se jedná, nyní na škole zjišťují. „Víme, že to jede už delší dobu. Děcka si bohužel něco dokazují a takové věci zkoušejí. Když přijdete do třídy a vidíte, jak se drží kolem krku, tak říkají, že si hrají. Je to pro ně zábava, kdo déle vydrží,“ přibližuje Šmahaj.

„Dělo se to i dříve, bohužel jsou případy, kdy to skončilo tragicky. Proto se musejí držet nějaké hranice a tohle bylo za hranicí. Bereme tuto věc vážně. Ale zároveň mi vadí, když se něco takového přehnaně nafukuje. Pak si k tomu každý přidá něco, co není pravda,“ podotýká ředitel.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Plesové faux pas: 7 věcí, které vám zničí pověst dřív, než dojdete k parketu

Plesová sezona je v plném proudu. Vydáte se letos udělat parádu?

Plesová sezona 2026 je v plném proudu a pražské sály praskají ve švech. Jenže noblesa se nekoná automaticky s nákupem vstupenky. Stačí jeden špatný detail a z hvězdy večera je terč posměchu.

14. ledna 2026  18:56

Ochránci přírody rozšířili Sedmihorské mokřady v Českém ráji o další hektar

ilustrační snímek

O další hektar rozšířil Český svaz ochránců přírody (ČSOP) cennou lokalitu Sedmihorské mokřady v Českém ráji. Na nákup pozemků přispěli dárci v kampani Místo...

14. ledna 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Příprava průmyslové zóny v Dolní Lutyni pokračuje bez konkrétního investora

ilustrační snímek

Příprava strategického podnikatelského parku v Dolní Lutyni na Karvinsku pokračuje v rozsahu, který aktuálně není navázán na konkrétního investora. Na dnešním...

14. ledna 2026  17:06,  aktualizováno  17:06

Nové mělnické středisko podpoří děti i rodiny v náročných životních situacích

ilustrační snímek

Nové mělnické středisko výchovné péče podpoří děti, mládež i rodiny v náročných životních situacích, například s výchovnými problémy, rodinnými či školními...

14. ledna 2026  16:57,  aktualizováno  16:57

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kandidátem na rektora jihlavské vysoké školy se stal znovu Zdeněk Horák

ilustrační snímek

Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava (VŠPJ) dnes v tajné volbě zvolil kandidátem na rektora současného rektora Zdeňka Horáka. Rektorem pro další...

14. ledna 2026  16:44,  aktualizováno  16:44

Sčítače v Plzni odhalily oblibu cyklodopravy, chystají se nové stezky

ilustrační snímek

Statisíce průjezdů lidí na kolech a koloběžkách zaznamenaly za rok fungování dva automatické sčítače, které na frekventovaných stezkách v Plzni monitorují...

14. ledna 2026  16:24,  aktualizováno  16:24

Opavská škola bude mít nové dílny za 72 milionů, výuka začne v roce 2027

ilustrační snímek

Střední škola technická v Opavě bude mít nové dílny. V areálu školy je začal budovat Moravskoslezský kraj. Sloužit budou pro odborné vzdělávání budoucích...

14. ledna 2026  16:17,  aktualizováno  16:17

Najel autem do lidí, jeden člověk zemřel. Soud seniora zprostil viny

Tragická nehoda v Novém Městě nad Metují (30. července 2024)

Okresní soud v Náchodě ve středu zprostil viny čtyřiasedmdesátiletého muže v případu vážné nehody z předloňského července. Tehdy řidič s vozem BMW v centru Nového Města nad Metují srazil chodkyni na...

14. ledna 2026  17:52,  aktualizováno  17:52

Brněnské Kohoutovice plánují spolu s městem postavit parkovací dům

ilustrační snímek

Městská část Brno-Kohoutovice chystá spolu s magistrátním odborem dopravy parkovací dům ve Stamicově ulici. Pravidla spolupráce při přípravě projektu dnes...

14. ledna 2026  16:09,  aktualizováno  16:09

Brněnské Kohoutovice plánují spolu s městem postavit parkovací dům

ilustrační snímek

Městská část Brno-Kohoutovice chystá spolu s magistrátním odborem dopravy parkovací dům ve Stamicově ulici. Pravidla spolupráce při přípravě projektu dnes...

14. ledna 2026  16:09,  aktualizováno  16:09

Známe výsledky volby Školky roku 2025. Která mateřská škola u rodičů zabodovala nejvíce?
Známe výsledky volby Školky roku 2025. Která mateřská škola u rodičů zabodovala nejvíce?

Chystá se vaše dítko v roce 2026 do školky? Vybíráte z vícero ve vašem okolí, nebo vás jen zajímají podrobnosti, jak to ve vaší budoucí školce...

Bude jasnější důkaz. Kamery revizorům připne i dopravní podnik v Praze

ilustrační snímek

Po středočeských linkových spojích budou revizoři disponovat přenosnými minikamerami také v pražské MHD. Opatření má přispět k transparentnosti práci kontrolorů a pomoci při vyšetřování incidentů....

14. ledna 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Z vloupání do zlatnictví v Turnově policie obvinila dva cizince

ilustrační snímek

Z vloupání do zlatnictví v Turnově na sklonku minulého roku policie obvinila dva cizince ve věku 28 a 51 let. Ukradli šperky za 100.000 korun, zhruba polovinu...

14. ledna 2026  15:55,  aktualizováno  15:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.