Začíná Brno Pride Week, zdůrazňuje význam respektu a komunitní soudržnosti

U Anthroposu se v neděli koná například běh za rovné příležitosti nebo kurz sebeobrany. V 10:00 se jako součást festivalu uskuteční mše v Husově sboru Církve československé husitské, večer hostí kino Art projekci filmu Šťastni spolu.
Kvůli omezenému rozpočtu se letošní Brno Pride Week podle pořadatelů zaměřuje především na menší komunitní akce a spolupráci s kulturními institucemi, neziskovými organizacemi a Masarykovou univerzitou. Cílem je udržet festival dostupný, smysluplný a otevřený i v podmínkách, kdy není možné stavět program na velkých produkcích.
„Letošní ročník je pro nás návratem k podstatě festivalu. Chceme vytvářet prostor, kde se lidé mohou potkat, sdílet zkušenosti a cítit se přijímaní. Právě v době nejistoty je komunita důležitější než kdy dřív,“ uvedl organizační tým Brno Pride Week v tiskové zprávě.
Brno Pride Week 2026 završí v sobotu 6. června akce Pride Park na Zelném trhu. Odpoledne také městem projde průvod Brno Pride Parade. Kompletní program je na webu festivalu.