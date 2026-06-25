Začíná mezinárodní folklorní festival ve Strážnici, potrvá do neděle

Vystoupením zahraničních souborů pro školy dnes začne 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice. Potrvá do 28. června, nejvíce lidí míří do amfiteátrů kolem strážnického zámku v pátek a sobotu. Přehlídky se pravidelně účastní kolem 30.000 lidí.
Základ festivalového programu každoročně tvoří české a moravské soubory, jeho kořením jsou ale zahraniční hosté. Letos přijedou například Native Pride Dancers z Jacksonville na Floridě. Udržují kulturní dědictví indiánských komunit Severní Ameriky. "Je to sice jen malá skupina, ale myslím, že bude divácky atraktivní," řekla nedávno novinářům za pořadatele Markéta Vašulková. Další soubory přijedou z Mexika, Peru, Kazachstánu, Kypru a Slovenska.
"Letošní festival klade do popředí tanec – jeden z důležitých projevů lidové kultury, způsob sdílení emocí i výraz identity jednotlivce a společenství. Tanec je pamětí v pohybu. Nese v sobě rytmus krajiny, hudby i řeči, zkušenost generací i energii současných interpretů," napsala předsedkyně festivalové programové rady Lucie Uhlíková.
Pro páteční festivalový večer vzniká pořad věnovaný Ostravě, kterou představí jako živé, tepající město na pomezí několika etnografických regionů - Lašska, Těšínského Slezska a Opavského Slezska. Právě Opavskému Slezsku patří sobotní regionální pořad. Vzdá hold kraji, kde se po staletí potkávali Češi, Němci, Poláci a takzvaní Moravci.
Slavnostní průvod projde městem v sobotu odpoledne, tentokrát ale nezačne u Skalické brány, ale až na úrovni Školní ulice. Jeho trasa se tedy zkrátí, stejně jako doba, kterou soubory stráví na rozpálené vozovce. Program přehlídky je na webu Festivalstraznice.cz.