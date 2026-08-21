Začínají módní veletrhy Styl a Kabo na brněnském výstavišti, trvají do neděle

Autor: ČTK
  1:01aktualizováno  1:01
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Módní veletrhy Styl a Kabo ode dneška až do neděle obsadí pavilon V brněnského výstaviště. Představí se na nich 142 vystavovatelů z 15 zemí, více než polovina vystavovatelů je z Česka. Hlavním tématem srpnové edice veletrhů, které se konají dvakrát ročně, je téma Hezky česky, tedy propagace české obuvi a oděvů.

Na módní veletrhy se po 15 letech vrací soutěž profesionálních návrhářů Professional Top Styl Designer. Šest finalistů nejprve anonymně předvede svou tvorbu na zadané téma na dnešní přehlídce v 11:00, poté na slavnostním galavečeru pod svými jmény, kde bude vyhlášen i vítěz soutěže.

Dnes večer pořádající Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA) vyhlásí také vítěze soutěže o cenu Jana Pivečky určenou pro mladé designéry. Soutěžní exponáty jsou vystavené na stánku ČOKA.

Již potřetí bude v pavilonu připravena Fashion Lounge s přednáškami, workshopy i diskusemi na témata týkající se obuvi, zdraví, módy i kosmetiky.

Veletrhy Styl a Kabo zůstávají sice kontraktačními veletrhy určenými profesionálům a nákupčím, s kódem Fashion Lovers si na ně mohou koupit vstupenky i zájemci mimo obor. Veletrhy trvají do neděle 23. srpna.

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