Začínají módní veletrhy Styl a Kabo na brněnském výstavišti, trvají do neděle

Módní veletrhy Styl a Kabo ode dneška až do neděle obsadí pavilon V brněnského výstaviště. Představí se na nich 142 vystavovatelů z 15 zemí, více než polovina vystavovatelů je z Česka. Hlavním tématem srpnové edice veletrhů, které se konají dvakrát ročně, je téma Hezky česky, tedy propagace české obuvi a oděvů.
Na módní veletrhy se po 15 letech vrací soutěž profesionálních návrhářů Professional Top Styl Designer. Šest finalistů nejprve anonymně předvede svou tvorbu na zadané téma na dnešní přehlídce v 11:00, poté na slavnostním galavečeru pod svými jmény, kde bude vyhlášen i vítěz soutěže.
Dnes večer pořádající Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA) vyhlásí také vítěze soutěže o cenu Jana Pivečky určenou pro mladé designéry. Soutěžní exponáty jsou vystavené na stánku ČOKA.
Již potřetí bude v pavilonu připravena Fashion Lounge s přednáškami, workshopy i diskusemi na témata týkající se obuvi, zdraví, módy i kosmetiky.
Veletrhy Styl a Kabo zůstávají sice kontraktačními veletrhy určenými profesionálům a nákupčím, s kódem Fashion Lovers si na ně mohou koupit vstupenky i zájemci mimo obor. Veletrhy trvají do neděle 23. srpna.