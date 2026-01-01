Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy tam začaly koncertem kapely Lucie. Na hradě Špilberk otevřel světelný park. (13. listopadu 2026)
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy tam začaly koncertem kapely Lucie. Na hradě Špilberk otevřel světelný park. (13. listopadu 2026)
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy tam začaly koncertem kapely Lucie. Na hradě Špilberk otevřel světelný park. (13. listopadu 2026)
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy tam začaly koncertem kapely Lucie. Na hradě Špilberk otevřel světelný park. (13. listopadu 2026)
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy tam začaly koncertem kapely Lucie. Na hradě Špilberk otevřel světelný park. (13. listopadu 2026)
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy tam začaly koncertem kapely Lucie. Na hradě Špilberk otevřel světelný park. (13. listopadu 2026)
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy tam začaly koncertem kapely Lucie. Na hradě Špilberk otevřel světelný park. (13. listopadu 2026)
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy tam začaly koncertem kapely Lucie. Na hradě Špilberk otevřel světelný park. (13. listopadu 2026)
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Novinkou vánočních trhů v Brně pro rok 2026 také charitativní světelná stezka na Kapucínském náměstí. (13. listopadu 2026)
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy tam začaly koncertem kapely Lucie. Na hradě Špilberk otevřel světelný park. (13. listopadu 2026)
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy tam začaly koncertem kapely Lucie. Na hradě Špilberk otevřel světelný park. (13. listopadu 2026)
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Brněnské vánoční trhy letos nabídnou vratné kelímky s deseti novými motivy s brněnským drakem. (13. listopadu 2026)
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Brněnské vánoční trhy letos nabídnou vratné kelímky s deseti novými motivy s brněnským drakem. Záloha na kelímek je 50 korun. (13. listopadu 2026)
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy tam začaly koncertem kapely Lucie. Na hradě Špilberk otevřel světelný park. (13. listopadu 2026)
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy tam začaly koncertem kapely Lucie. Na hradě Špilberk otevřel světelný park. (13. listopadu 2026)
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy tam začaly koncertem kapely Lucie. Na hradě Špilberk otevřel světelný park. (13. listopadu 2026)
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy tam začaly koncertem kapely Lucie. Na hradě Špilberk otevřel světelný park. (13. listopadu 2026)
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy tam začaly koncertem kapely Lucie. Na hradě Špilberk otevřel světelný park. (13. listopadu 2026)
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy tam začaly koncertem kapely Lucie. Na hradě Špilberk otevřel světelný park. (13. listopadu 2026)
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy tam začaly koncertem kapely Lucie. Na hradě Špilberk otevřel světelný park. (13. listopadu 2026)
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy tam začaly koncertem kapely Lucie. Na hradě Špilberk otevřel světelný park. (13. listopadu 2026)
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy tam začaly koncertem kapely Lucie. Na hradě Špilberk otevřel světelný park. (13. listopadu 2026)
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy tam začaly koncertem kapely Lucie. Na hradě Špilberk otevřel světelný park. (13. listopadu 2026)
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Brněnské vánoční trhy začínají jako první v celé republice už v pátek 13. listopadu 2026.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy tam začaly koncertem kapely Lucie. Na hradě Špilberk otevřel světelný park. (13. listopadu 2026)
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy tam začaly koncertem kapely Lucie. Na hradě Špilberk otevřel světelný park. (13. listopadu 2026)
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy tam začaly koncertem kapely Lucie. Na hradě Špilberk otevřel světelný park. (13. listopadu 2026)
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy tam začaly koncertem kapely Lucie. Na hradě Špilberk otevřel světelný park. (13. listopadu 2026)
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy tam začaly koncertem kapely Lucie. Na hradě Špilberk otevřel světelný park. (13. listopadu 2026)
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy tam začaly koncertem kapely Lucie. Na hradě Špilberk otevřel světelný park. (13. listopadu 2026)
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy tam začaly koncertem kapely Lucie. Na hradě Špilberk otevřel světelný park. (13. listopadu 2026)
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy tam začaly koncertem kapely Lucie. Na hradě Špilberk otevřel světelný park. (13. listopadu 2026)
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy tam začaly koncertem kapely Lucie. Na hradě Špilberk otevřel světelný park. (13. listopadu 2026)
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy tam začaly koncertem kapely Lucie. Na hradě Špilberk otevřel světelný park. (13. listopadu 2026)
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy tam začaly koncertem kapely Lucie. Na hradě Špilberk otevřel světelný park. (13. listopadu 2026)
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Novinkou vánočních trhů v Brně je charitativní světelná stezka na Kapucínském náměstí. (13. listopadu 2026)
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy tam začaly koncertem kapely Lucie. Na hradě Špilberk otevřel světelný park. (13. listopadu 2026)
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy tam začaly koncertem kapely Lucie. Na hradě Špilberk otevřel světelný park. (13. listopadu 2026)
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy tam začaly koncertem kapely Lucie. Na hradě Špilberk otevřel světelný park. (13. listopadu 2026)
Autor: Radim Strachoň, MAFRA