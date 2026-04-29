Zahradníci v Blansku vysazují nové stromy, přibude jich zhruba stovka. Pracují i na květinových záhonech, jen v květnu vysadí zhruba 15.000 letniček. Radnice o tom informovala na svém webu.
Nové stromy na veřejných prostranstvích v centru města i v jeho místních částech zahradníci začali vysazovat na přelomu března a dubna. Z části jde o takzvanou náhradní výsadbu, která nahrazuje pokácené dřeviny.
"V průběhu dubna jsme dosazovali většinou javory, jeřáby, lípy nebo okrasné druhy višní. Nové lípy jsou například na hřbitově na Klepačově, desítky stromů se dosazují třeba v Dolní Lhotě. Doplňovali jsme stromy podél cest, ale třeba také na nábřeží řeky Svitavy. Krásně na sakury nezvykle bíle kvést by už od příštího roku mohla sakura Mont Fuji, kterou jsme znovu zasadili u knihovny za strom, který loni nedlouho po vysazení někdo poškodil a zlomil," uvedl městský zahradník Martin Chytrý.
Zahradníci dosazovali a ještě budou dosazovat také keře, doplňují živé ploty, například v centru, na Zborovcích, v lokalitě Staré bytovky a na dalších místech Blanska. Pracují také na doplňování květinových záhonů. Po jarním pročištění a ostříhání výsadeb trvalek zahradníci čistili a dosazovali cibuloviny, především krokusy, narcisy nebo tulipány.
"Květinové záhony jsme dosazovali nejprve rannými odrůdami cibulovin, třeba narcisů, teď kvetou ty pozdější druhy. V průběhu května začneme na květinové záhony po městě doplňovat zhruba 15.000 sazenic letniček. V druhé polovině května pak osadíme také takzvané garsy, květinové věže, které přes léto dominují náměstí Republiky. Instalovat budeme také závěsné koše v centru Blanska," doplnil Chytrý.