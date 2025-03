Správci lesů reagují na zvýšený příliv turistů, těžba ustupuje rekreaci

Tohoto trendu si je vědoma i Mendelova univerzita, pod niž Zaječí potok spadá. Území chce přizpůsobit pro turisty, kteří sem míří na procházky či výlety.

„Musíme vše stihnout do konce března,“ hlásí ředitel Školního lesního podniku Křtiny Tomáš Vrška. Do té doby je do okolí Zaječího potoka vydaný zákaz vstupu. „Vytvoříme tady příjemný hájíček. Kdokoliv si sem může přijít zaběhat, zacvičit, jiný si pak určitě rád posedí na trávě, která prosvětlením lesa na zemi vyroste, nebude tam už jen vlhká hlína,“

přibližuje Vrška.

Nicméně s osazením místa průlezkami pro děti či hrazdami pro sportovce nepočítá. Šéf zdejších lesů to vidí tak, že podobných atrakcí je plno všude jinde, tady proto chce nechat volnou zónu. K posezení tak poslouží například některé robustní kmeny, které zůstanou po těžbě na místě. Více umělých doplňků by logicky znamenalo i další náklady na jejich údržbu.

Proměnou jednadvaceti hektarů lesa kolem Zaječího potoka přitom přijde univerzitní podnik o část příjmů, protože les spravuje, aby jej především těžil a dřevo následně zpracovával a prodával. To už v případě území okolo Zaječího potoka není primární funkce.

„Cílem Mendelovy univerzity je, abychom takto navštěvované lesy více otevírali a přizpůsobovali lidem,“ vysvětluje Vrška.

Zároveň lesní podnik žádá o peníze na obnovu tří rybníčků, které se v údolí nacházejí a dnes jsou ve velmi špatném stavu. Celkové náklady na jejich revitalizaci se pohybují kolem 25 milionů korun.

21 tisíc hektarů lesa kolem Zaječího potoka projde proměnou. Jeho primární funkcí už nebude těžba dřeva a jeho následný prodej.

Zájem na změně má i Brno, a to nejen kvůli ochraně vzácných rostlin a živočichů, ale právě i proto, že jde o hojně vyhledávanou vycházkovou lokalitu. „Dodáme i drobný mobiliář,“ doplňuje náměstek brněnské primátorky Filip Chvátal (KDU-ČSL).

Úpravy brněnských lesů jsou v poslední době v kurzu. Z hospodářského na rekreační se postupně mění i polesí na Hádech, rovněž ve správě Mendelovy univerzity. Celkově jde podle Vršky o dalších 67 hektarů, přičemž zhruba třetina už má za sebou prořezávku. „Tady jdeme postupně, ne v uzavřené lokalitě jako u Zaječího potoka,“ popisuje ředitel školního podniku rozdíly.

Z Hádecké planinky chtějí lesníci vybudovat asi dvoukilometrovou stezku k tamnímu centru Doubravka, určenou speciálně pro vozíčkáře. Vyhne se tak té stávající a hojně využívané.

„Je tam velké riziko střetu, čemuž chceme zabránit,“ říká šéf lesů, jež se táhnou až k Blansku a na řadě míst v nich lidem slouží stezky, palouky či studánky. „Staráme se i o oboru v Sokolnicích na Brněnsku, kde chystáme úpravy a obnovu vodní nádrže,“ líčí.

Úpravy podle nápadů lidí

Podobná situace s turistickým vytížením panuje i v dalších lesích poblíž Brna. V Mariánském údolí mezi stromy už několik let kličkují cyklisté vyhledávající adrenalin na takzvaných singletrailech. Teprve se však uvidí, jestli je bude možné na sezonu opět otevřít. Loni v září po velkých deštích, jež způsobily pády stovek stromů, museli provozovatelé vyhlásit stopku. Zatím oznámili otevření pouze u druhého areálu v Jedovnicích na Blanensku.

Cyklisté ovšem „řádí“ také u Anthroposu. Lesy města Brna, které se o toto území starají, se s nimi domlouvají, že jim některé dnes vyježděné trasy upraví, aby se jim dala jasná forma, zvlášť když i toto místo vyhledávají tisíce Brňanů ke sportu a odpočinku. „Z našich lesů je už tisíc hektarů v rekreačním režimu, to je jedna osmina z celkového počtu,“ poznamenává mluvčí městského podniku Monika Neshybová.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Jak upozornila, častým důvodem různých zásahů jsou i nápady lidí, které zvítězí v anketě takzvaného participativního rozpočtu. Loni na podzim se tak například podařilo dokončit obnovu jezírka v oboře na Holedné, které bylo roky vyschlé. Dnes už z něj mohou tamní zvířata opět pít, návštěvníkům pak zpříjemňuje procházku. Na místě ostatně přibyl také altán s lavičkami. „Letos máme na Holedné v plánu obnovit některé naučné stezky,“ podotýká mluvčí.

Více vyžití mají ti nejmenší také v Akátkách. Přestože porost mezi brněnskými Židenicemi a Vinohrady už dnes spíše připomíná park, stále se o něj starají právě Lesy města Brna. Stejné to je také u lokality na Lesné na sever od kaple svatého Antonína. Rovněž tady je v plánu vyznačit novou stezku.

Na začátku dubna se Brňané dočkají i toho, že při svých vycházkách poprvé využijí průchod z Wilsonova lesa sestupem po schodech na pěšinu přes tramvajový a silniční tunel, kterou se dostanou až k řece Svratce.