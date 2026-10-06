Zájem o aplikační místnost pro závislé v Brně za tři roky jejího fungování rostl

Zájem o mobilní aplikační místnost v Brně se za první tři roky jejího fungování zvyšoval. Službu v roce 2023 spustila Společnost Podané ruce, závislí lidé si tam mohou aplikovat drogu pod dohledem sociálních pracovníků a zdravotníka. V posledních letech pracovníci zaznamenali posun od pervitinu k opioidům, loni se podle nich výrazněji rozšířil fentanyl a činil čtvrtinu všech aplikací. Společnost Podané ruce o tom dnes informovala v tiskové zprávě.
Podle koordinátorky programu Žofie Buchalové službu v začátcích poznamenala nedůvěra a v prvních měsících jejího fungování evidovali jen 29 aplikací. Počet se však v roce 2024 zvýšil na 196 aplikací, loni jich bylo bezmála 400 a letos služba eviduje již 416 aplikací drog. Služba kvůli omezeným finančním prostředkům funguje čtyři hodiny denně, což podle společnosti omezuje její dostupnost.
"Aplikační místnost se stala stabilní součástí místních služeb. Z ulic se nám daří přesouvat užívání drog do kontrolovaného prostředí," uvedla Buchalová. Doplnila, že program oslovuje i lidi, kteří často stojí mimo dosah běžných služeb. Pracovníci také mohou v aplikační místnosti navázat kontakt s lidmi ohroženými sociálním vyloučením a v případě zájmu jim pomoct zprostředkovat návaznou zdravotní či sociální péči.
V několika případech pracovníci poskytovali také akutní předlékařskou pomoc, například resuscitaci nebo aplikovali nosní sprej s naloxonem pro odvrácení účinků předávkování. "Ve všech případech se podařilo zachránit lidský život," poznamenala Buchalová.
Starosta městské části Brno-sever Martin Maleček (Hnutí SOL) řekl, že fungování aplikační místnosti znamená úbytek pohozených aplikačních pomůcek v ulicích.