Zájem o takzvaný peer klub pro lidi se zkušeností se závislostmi v Brně roste

Za první rok od otevření peer klubu Střízlík v Brně, který pomáhá lidem se zkušeností se závislostmi, začalo jeho služby využívat asi 140 klientů. Provoz zahájil přesně před rokem. Zájem o služby v posledním roce rostl, do budoucna by tedy organizace chtěla najít větší zázemí, řekla dnes ČTK koordinátorka projektu Eva Brázdová Jagelská. Peer klub Střízlík provozuje nezisková organizace Renadi a je spolufinancovaný z Evropské unie. Aktivity jsou zdarma.
Peer klub má zázemí na Moravském náměstí. Je primárně určený pro lidi, kteří mají za sebou léčbu závislosti, především na alkoholu, ale třeba i na kratomu nebo on-line sázení. O chod klubu se starají takzvaní peeři, tedy lidé, kteří mají sami se závislostmi zkušenost.
Stoupající zájem o služby si organizace vysvětluje třeba tím, že klub nabízí bezpečné prostředí. "Lidé můžou mít kontakt s někým, kdo má zkušenost se závislostí, oni se víc otevřou a jsou schopni mluvit víc napřímo, než když mluví s odborníkem," řekla Brázdová Jagelská. Od letošního února funguje také internetová poradna Sdílej s peerem, o kterou je také stále vyšší zájem.
Do klubu začali docházet i ti, kteří zkušenost se závislostí nemají. "My totiž ty aktivity prezentujeme, že jsou pro všechny. Naším cílem je propojit oddělené světy těch lidí a tu problematiku destigmatizovat," řekla koordinátorka.
Klub je otevřen každý pracovní den a nabízí individuální konzultace bez objednání, komunitní kavárnu, skupinová setkání, pohybové aktivity, výlety i další program podporující dlouhodobé zotavení. "Snižujeme návratnost klientů do léčby. Oni, když jsou u nás, tak se nevrací k tomu užívání, když mají podpůrné prostředí. Nezatěžují systém náklady na léčbu, chodí normálně do práce," řekla Brázdová Jagelská. Organizace zároveň spolupracuje s Psychiatrickou nemocnicí v brněnských Černovicích.
Organizace do chodu klubu postupně zapojuje i samotné klienty, na čemž by chtěla pracovat i do budoucna. "Máme populární 3D tisk, co nám vede klient. Klienti vedou i kreativní kreslení," uvedla koordinátorka. Podobné peer kluby by mohly vzniknout i jinde v republice. Cílem je podle organizace vytvořit novou dimenzi podpory dostupné v různých fázích zotavení ze závislosti, která v České republice dosud neexistuje. Inspirovali se v zahraničí, například Velké Británii nebo skandinávských zemích.