Zájem studentů univerzit o psychologické poradenství ve zkouškovém období klesá

Přestože je zkouškové období pro vysokoškolské studenty náročným a stresujícím obdobím, jejich zájem o psychologické poradenství tehdy obvykle klesá. Odborníci jim doporučují, aby i v čase zkoušek věnovali pozornost nejen studiu, ale také péči o sebe. Studující na sebe často vyvíjejí tlak a vynechávají odpočinek, který je klíčový pro regeneraci mozku i paměti, uvedla vedoucí poradenského centra Masarykovy univerzity (MU) v Brně Silvie Šimonová. Zkouškové období na většině vysokých škol začíná v květnu.
Nižší zájem o psychologické poradenství může být podle Šimonové způsobený tím, že se studující maximálně soustředí na zkoušky, ale také tím, že část odjíždí k rodičům mimo Brno. Naopak ale podle ní roste zájem o studijní poradenství, například kvůli nesplnění podmínek pro postup do dalšího semestru.
Menší zájem ve zkouškovém období zaznamenává také Mendelova univerzita. Podle vedoucí poradenského centra Aleny Krejčí jsou nejvytíženější podzimní a zimní měsíce, v jarních zájem naopak klesá. To potvrzuje i psycholožka poradenského centra MU Lenka Rozkovcová, podle které se v zájmu o konzultace vždy odráží jednotlivé fáze semestru. Podle psycholožky na Mendelově univerzitě Barbory Šímové se studující na poradenské služby znovu více obracejí až po skončení zkouškového období.
Podobný trend potvrzuje i Vysoké učení technické (VUT). Poptávka tam podle ředitelky poradenského centra Simony Kubíčkové vrcholí zejména během semestru, a to v únoru a březnu, respektive v říjnu a listopadu.
Univerzity kromě celoročního poradenství nabízejí studujícím v období zkoušek i nové formy pomoci. Jde například o podpůrnou skupinu pro zkouškové období, kterou MU nabídla poprvé loni na podzim. „Výhodou podpůrné skupiny je, že studující vidí, že v tom nejsou sami. Mohou sdílet dobrou praxi a podělit se o úspěchy z překonání obav,“ řekla Šimonová.
Studující Mendelovy univerzity mohou ve zkouškovém navštívit například workshopy zaměřené na relaxační techniky a zvládání stresu. Poradenské centrum VUT nabízí jak individuální psychologické poradenství, tak skupinové aktivity. Týkají se plánování času nebo předcházení syndromu vyhoření.
Univerzity poskytují studujícím celoroční psychologickou i studijní podporu, kterou mohou využít bezplatně. Podle Kubíčkové ale školní tlak často nevyvolává problémy sám o sobě, spíše zesiluje již existující potíže, jako jsou dlouhodobý stres, nejistota nebo náročné životní období.
Projít úspěšně zkouškovým obdobím pomáhají podle odborníků třeba dobré vztahy s rodinou a přáteli, koníčky nebo spolupráce se spolužáky a staršími studujícími. Důležité je podle Šímové také plánování času. "Studující by všechnu práci neměli nechat jen na zkouškové, ale pracovat průběžně," uvedla.