Zájemci mohou znovu sledovat on-line přenos hnízdění kalousů na jižní Moravě

Milovníci přírody mají opět možnost nahlédnout do života kalousů ušatých. Břeclavští ochránci přírody znovu spustili on-line přenos z hnízdění této sovy, která v budce vyvádí čtyři mláďata. Kamera umožňuje sledovat dění ve dne i v noci. Český svaz ochránců přírody o tom dnes informoval v tiskové zprávě.
V budce kalousi hnízdí devátým rokem, i když se jednotliví ptáci postupně střídají. Letos začalo hnízdění nezvykle brzy, samice snesla první vejce 28. února, nejdříve za dobu sledování.
O budku letos projevily zájem poštolky obecné, které se ji snažily převzít. Kalousi kvůli jejich tlaku dvě vejce opustili, po čase se ale do budky k překvapení ochránců vrátili. "V nastávajícím dramatickém období obývaly budku přes den poštolky a v noci zase kalousi. Docházelo i k ostrým šarvátkám, ze kterých nakonec vyšli vítězně kalousi. Samice snesla do budky čtyři nová vejce, ze kterých se v květnu úspěšně vylíhla všechna mláďata," popsali ochránci.
V těchto dnech oba dospělí ptáci pečují o potomstvo. Jejich role jsou zatím rozdělené, samec loví hraboše a myšice, samice je přebírá a krmí jimi sebe a svá mláďata. Jakmile mláďata povyrostou, zapojí se do shánění potravy také samice. Kalousi loví téměř výhradně drobné hlodavce a podílejí se tak přirozeným způsobem na regulaci jejich počtu. Soví rodinka v současnosti spotřebuje za jednu noc pět až šest hlodavců.
Mláďata zůstanou v budce přibližně do poloviny června, následně ještě budou posedávat v okolí. Rodiče je budou dokrmovat další dva až tři týdny, dokud nebudou schopna si ulovit potravu sama.