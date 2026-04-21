Zajistit chod interny chce nový šéf nemocnice ve Znojmě v příštím měsíci

Stabilizace chodu interního oddělení je pro nového ředitele největší krajské nemocnice ve Znojmě Petra Liškáře prioritou. Situaci by chtěl vyřešit v příštím měsíci. Podrobně se chce také v nadcházejících týdnech seznámit například s ekonomickým provozem nemocnice, řekl dnes ČTK Liškář. Do funkce nastoupil v pondělí 20. dubna. Vedením zařízení jej pověřil kraj poté, co minulý týden ve čtvrtek radní odvolali ředitele Miroslava Kavku. Jeho úkolem bylo chod interny zabezpečit poté, co několik lékařů podalo výpovědi. Podle kraje se mu to však nepodařilo.
"Nejbližší plán je daný tím, co proběhlo mediálně, tedy stabilizace interny. Hrozily tady poměrně zásadní odchody, což by mohlo znamenat i zrušení oddělení. S internisty jsem včera strávil asi dvě hodiny. Pozitivní je, že chtějí situaci řešit. Není to tak, že by chtěli odejít, ale mají zájem pokračovat," řekl Liškář. Odvolaný ředitel Kavka zůstává v nemocnici jako primář chirurgie.
Situace na interním oddělení se vyhrotila na začátku února, kdy podal rezignaci dlouholetý primář interního oddělení Zdeněk Monhart i odchod oznámilo i několik dalších lékařů interny. Tehdejší ředitel Kavka měl čas do konce března, aby situaci stabilizoval. Pokud by tak neučinil, měl rezignovat. Ani na konci března se podle kraje situace neuklidnila, přesto zůstal další dva týdny ve funkci.
Den před svým odvoláním Kavka ohlásil, že se mu podařilo najít nové lékaře na interní oddělení a jeho chod zabezpečit. Kraj však uvedl, že v jeho řešení nemá důvěru, a odvolal jej. Liškář řekl, že tito lidé by měli přijít na pohovor, a pokud by to byli kvalitní uchazeči, mohli by interní oddělení posílit. "Interní oddělení potřebuje více lékařů, pomohlo by to personálně," řekl.
V nadcházejících dnech se chce Liškář také podrobně seznámit s ekonomikou nemocnice nebo stavebními akcemi. Čeká ho také návštěva jednotlivých oddělení, aby věděl, jak fungují. Navázat chce i na dosavadní Kavkovu práci. "Bývalý ředitel Kavka to nevedl špatně, chci pomoct to dál rozvinout," doplnil Liškář. Zmínil, že novinkou by mohlo být například pravidelné měsíční hodnocení primariátů.
Petr Liškář působí ve zdravotnictví více než 20 let. Pracoval jak v soukromém zdravotnickém sektoru, tak v krajských nemocnicích, kde zastával manažerské pozice v oblasti ekonomiky a řízení zdravotnických zařízení. Hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL) minulý týden uvedl, že je zatím pověřeným ředitelem, neboť nebyl prostor pro vypsání výběrového řízení. Po uplynutí zkušební lhůty by však kraj mohl Liškáře ředitelem jmenovat.