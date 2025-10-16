Dechová zkouška pro žáka autoškoly zastaveného v Pohořelicích na Brněnsku ještě dopadla dobře, jenže následný test na drogy už ne. Ten odhalil přítomnost amfetaminu a metamfetaminu v těle šoféra.
„Užil jste takovou látku před jízdou? Teď, nebo v minulosti?“ ptá se policista muže za volantem.
Ten tvrdí, že určitě ne. I z videa je patrné, že je však značně nervózní. Podle policistů měl muž i rozšířené zorničky, které už vyvolávají podezření, že dotyčný něco užil.
Za moment muž po dalších dotazech policisty dodal, že si dal před pár dny „perník“, tedy pervitin. „Závěrečná jízda tak pro něj na místě skončila,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.
Za volantem přitom neseděl žádný nováček. Tento žák autoškoly si doplňoval povinné jízdy. Ty musel splnit po uplynutí zákazu řízení, který v minulosti vyfasoval. Zda to bylo kvůli drogám, mluvčí nesdělil. Na dotaz iDNES.cz jen odpověděl, že šlo o „závažné přestupky v dopravě“.
Na návrat dokladů teď bude muset dotyčný dál čekat. Za jeho aktuální prohřešek mu podle Valy hrozí ve správním řízení až tříletý zákaz řízení a pokuta do výše 75 tisíc korun.