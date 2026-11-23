Samotný zákaz chemie k ochraně hmyzu nestačí. Výzkum společenstev nočních motýlů v jabloňových sadech ukázal, že pro podporu biodiverzity jsou zásadní staré stromy s rozpraskanou kůrou s mechem a lišejníky. Studii vědců z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně publikoval časopis britské Královské entomologické společnosti Insect Conservation and Diversity. Jejich zjištění by mohla ovlivnit nastavení zemědělských dotací.
Zatímco většina dosavadních výzkumů se ve střední Evropě zaměřovala pouze na konkrétní zemědělské škůdce, jako je obaleč jablečný, výzkumný tým z Ústavu zoologie, rybářství a hydrobiologie zkoumal celé společenstvo nočních motýlů jabloňových sadů. Pomocí automatických UV světelných pastí vědci monitorovali 18 sadů v Jihomoravském, Zlínském, Olomouckém a Královéhradeckém kraji.
Výzkumníci srovnávali tři různé režimy, a to běžné komerční sady s integrovanou produkcí a regulovanou chemií, certifikované ekologické bio sady a staré extenzivní sady, kde se minimálně pět let neprovádí ořez, nepoužívá žádná chemie a stromy jsou starší 30 let. Při výzkumu určili celkem 6439 jedinců patřících k 374 druhům nočních motýlů.
"Zjistili jsme, že v celkovém počtu druhů nočních motýlů není mezi ekologickými a integrovanými sady statisticky významný rozdíl. Přestože se druhové složení liší a bio sady jsou lokálně rozmanitější, oba typy komerčních sadů jsou z pohledu prostředí příliš 'uklizené' a stejnorodé," uvedl za výzkumníky David Caha.
Jednoznačně nejvíce druhů žije ve starých extenzivních sadech. Teprve staré stromy s rozpraskanou kůrou totiž umožňují růst pomalu rostoucích lišejníků a mechů. Na ty je úzce vázaná celá specifická skupina motýlů, jako je například lišejníkovec čtveroskvrnný. Hmyz do nich klade vajíčka a housenky se jimi živí.
Závěry studie tak nabízejí konkrétní návod pro zemědělskou politiku a ochranu druhové pestrosti hmyzu. Administrativní zákaz postřiků není samospásný a dotační politika by se podle vědců měla zaměřit na podporu pestrosti prostředí přímo v sadech, například cíleným ponecháváním vybraných starých stromů, zaváděním kvetoucích bylinných pásů nebo mozaikovým sečením.
Na projektu vědci z Mendelovy univerzity spolupracovali s Výzkumným a šlechtitelským ústavem ovocnářským v Holovousích na Jičínsku.