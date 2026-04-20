Zákaz telefonů podle vedení brněnských škol zlepšuje komunikaci a vztahy

Omezení používání mobilních telefonů zlepšuje komunikaci mezi žáky a pomáhá propojit jejich individuální světy tvořené internetem. Plyne to z dosavadních zkušeností ředitelů a ředitelek brněnských škol, které mobily zakázaly a které ČTK oslovila. Výzkumníci z týmu IRTIS na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně naproti tomu uvedli, že zákaz mobilů nevede přímočaře ke zlepšení studijních výsledků a že plošná opatření nejsou řešením. Hlasy pro regulaci zaznívají z řad vládní většiny i opozice.
Komunikace se díky zákazu zlepšila a opatření mělo pozitivní vliv na vztahy ve třídách, řekl ČTK ředitel ZŠ Svážná Petr Punčochář. Od roku 2022 si žáci po příchodu do školy ukládají telefony do skříněk. Podle Punčocháře přístroje narušovaly výuku a žáci se nestíhali připravit na hodiny.
Absenci telefonů o přestávkách se škola žákům snažila vynahradit. "K dispozici mají hernu se stolními fotbálky, kulečníkem a lezeckou stěnou. Kromě toho jsme vybudovali relaxační místnost, kde si mohou pustit hudbu, hrát šachy nebo si číst," uvedl Punčochář.
Zákaz platí od roku 2024 i na ZŠ Bosonožská v Brně. "Zjistili jsme, že velká část dětí tráví přestávky na mobilu a vzájemně spolu nekomunikují. Navíc se občas vyskytlo i nevhodné natáčení," popsala ředitelka Lenka Špačková. Situace se podle ní zlepšila. "Děti si spolu hrají, některé třídy si oblíbily deskové hry. Celkově je způsob trávení času zdravější," řekla. Ve výuce mohou žáci se svolením vyučujícího telefony používat.
Na ZŠ Bakalovo nábřeží mají žáci telefony o přestávkách zakázané už pět let. Návrh podle ředitelky Yvety Gašparcové podpořili rodiče, ocenili ho i žáci. "Slíbili jsme, že uděláme maximum pro to, abychom žákům nabídli alternativy, a to se také stalo. Vybavili jsme školu deskovými hrami nebo sportovním vybavením," řekla.
Na brněnském gymnáziu PORG jsou telefony zakázané druhým rokem. Podle studentky Emy Štroblové mělo opatření zpočátku pozitivní vliv. "Ze začátku jsme si o přestávkách více povídali nebo třeba četli, ale postupně telefony nahradily tablety. Vztahy máme ve třídě dlouhodobě dobré, opatření jim ale ze začátku pomohlo," řekla. Na rozdíl od telefonů není na škole používání tabletů zakázané.
Podle výzkumníků IRTIS se nepodařilo prokázat souvislost mezi zákazem telefonů a wellbeingem dětí, plošné zákazy proto nedoporučují. "Věnovat pozornost atmosféře a zajímavé výuce vede k soustředění žáků daleko více než pouhý zákaz mobilů, který má často i nežádoucí efekty," řekl výzkumník Libor Juhaňák. Je podle něj vhodnější, aby si pravidla nastavovaly jednotlivé školy a zaměřily se spíše na kvalitu výuky a klima ve třídě.
V Česku zatím neexistuje jednotná regulace, která by telefony ve školách plošně zakazovala. Pravidla si stanovují jednotlivé školy. Podle České školní inspekce má jejich používání alespoň částečně omezeno více než polovina škol.