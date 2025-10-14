„Měli jsme k tomu velké sezení a došli k tomuto záměru, který se právě zpracovává do podoby stanovení. To teď mají na starosti právníci,“ sdělil brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS) s tím, že chce, aby semafory fungovaly hned od začátku příštího roku.
„Bude se jednat o mobilní semafor, ten nepotřebuje žádné technické úpravy,“ doplnil.
S úderem času 10:30, kdy končí dopolední prostor pro zásobování obchodů na náměstí, se rozsvítí červená a žádné auto se tak legálně na náměstí nedostane. Výjimku samozřejmě budou mít tramvajové linky, které tudy projíždějí a zůstane jim jejich speciální signál volno.
Vedení Brna dlouhodobě bojuje proti bezohledným motoristům, kteří žijí v domnění, že mohou vjet autem kamkoliv a odstavit ho kdekoliv. Některé neodrazují ani pokuty vydávané na základě záběrů z kamer, v minulém týdnu proto začali vjezdy znovu kontrolovat strážníci.
Pokutu udělí klidně každých deset minut, jak se minulý týden přesvědčil i redaktor iDNES.cz. Za týden, co kontroly trvají, zastavily hlídky městské policie skoro dva tisíce řidičů a rozdaly přes 160 pokut.
Toto pondělí třeba jeden ze zastavených řidičů v červeném mercedesu s registrační značkou na přání dokonce České televizi tvrdil, že v centru podle něj nikdy žádná pěší zóna nebyla. „Jezdím tady každý den a nikdy jsem to neřešil,“ pronesl muž bez patřičné povolenky k vjezdu.
Pondělní prohřešek mu stačilo vyřešit pouze pokutou. Pokud však řidič v příštím roce projede stejným místem na červenou, nepřipraví se jen o peníze, ale zároveň si připíše i šest trestných bodů. Stačila by tak dvě taková provinění a podobní řidiči budou bez „papírů“.