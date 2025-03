Na Moravě kvůli slintavce zakázali vstup do lesních obor, omezení jsou i v zoo

„Je to trochu narychlo, ale musíme zamknout všechny vchody do obory a vyvěsit zákazy. Hlídače neplánujeme, na to nemáme personální kapacity,“ vyjádřila se ve čtvrtek Monika Neshybová z Lesů města Brna k novému opatření, které platí od půlnoci.

Zákaz se dotkl i největší obory v Česku, budoucí chráněné krajinné oblasti Soutok na Břeclavsku, která je v oblasti u rakouských a slovenských hranic. „Opatření má smysl. Lidé hodně cestují a mohou si ze zahraničí přivézt na obuvi virus a v ní vyrazit do obory,“ varoval ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Případy nákazy člověka jsou sice ve světě zcela ojedinělé, lidé však patří mezi hlavní přenašeče nemoci.

Kulhavka a slintavka, která poslední dny trápí Maďarsko a Slovensko, se šíří slinami, močí, trusem, mlékem, ale i vzduchem na desítky kilometrů, což z ní činí vysoce nakažlivou hrozbu. V Česku zatím výskyt potvrzený není, obavy, že se tak stane, jsou velké. A právě moravské regiony včetně Jihomoravského kraje kvůli hranicím se Slovenskem by přitom mohly být první na ráně.

Oblíbené Lamacentrum zavřelo

Díru v programu na slunečné víkendy pravděpodobně nezaplní ani farmy a minizoo. Například v Jižanském dvorku na brněnském Dufkově náměstí, jenž je oblíbenou zastávkou při procházce okolo Svratky, přístup ke zvířatům výrazně omezí.

„Dvorek kvůli jeho rozložení úplně zavřít nejde, ale plánujeme umístit mobilní plot, který kontaktu se zvířaty zabrání. Pomohou také edukativní cedule. Zároveň instalujeme dezinfekční prostor, jímž bude muset projít každý, tedy i zaměstnanci,“ vyjmenoval opatření Pavel Svrčina, ředitel koupaliště Biotop Brno-jih, pod který dvorek spadá.

Ačkoliv nejméně náchylné by na nákazy měly být lamy, situaci neberou na lehkou váhu ani v Lamacentru Hády. „Vedení organizace rozhodlo, že až do odvolání zavřeme,“ oznámila Stanislava Švédová z Pozemkového spolku Hády. Strach o lamy mají také v Minifarmě Žarošice na Hodonínsku, provozovatelé ji proto taktéž dočasně uzavřeli.

O něco lépe jsou na tom zatím zoologické zahrady. „Zavřeli jsme jen kontaktní centrum, kam mohly děti za kozami, ovcemi a králíky. Zároveň jsme dočasně zrušili možnost setkání s žirafou. Zakoupené poukazy půjde samozřejmě uplatnit, jakmile se situace uklidní,“ ubezpečila mluvčí brněnské zoo Věra Müllerová.

Další opatření zde nyní neplánují, odvíjet se vše bude od aktuální situace a případných nařízení. Podobně jsou na tom rovněž v hodonínské a vyškovské zoo. V případě, že by nákaza do Česka pronikla, je ovšem kompletní uzavření zahrad po vzoru Slovenska velmi pravděpodobné.

Základem je dezinfekce v kravínech

Největší obavy mají nicméně zemědělci chovající prasata, kozy nebo krávy. „Každý, kdo k nám přijede, podepisuje, že nebyl v posledních 21 dnech na Slovensku ani v Maďarsku. Pokud ano, dovnitř ho nepustíme,“ konstatoval například Ladislav Menšík, ředitel zemědělského podniku Agrospol na Blanensku.

26. března 2025

Právě tři týdny je totiž dlouhá inkubační doba nemoci. Pokud během ní u zvířete propukne, projeví se puchýři, horečkou, sníženou produkcí mléka, depresí nebo nechutenstvím. Pak je potřeba vybít celé stádo, což by pro některé podniky mohlo znamenat konec chovu. I kdyby jim pomohly pojišťovny, rychlé obnovení provozu je nereálné.

„Z tohoto důvodu se chov snažíme udržet čistý. Zaměstnanci si po příchodu dezinfikují boty a oblečení, převlékají se do pracovního oblečení a to zde také nechávají. Pereme ho my,“ popsala zootechnička Školního zemědělského statku Mendelovy univerzity v Žabčicích Kristýna Tučková. Zároveň tam aktivovali dezinfekční vanu, kterou projíždějí auta mířící do areálu.

Kontroly na hranicích pokračují

Podobné opatření funguje nyní rovněž na hraničních přechodech. Vozy nad tři a půl tuny převážející hospodářská zvířata nebo živočišné produkty musejí povinně využít vjezdy, jež jsou vybavené dezinfekčním pásem.

Na jižní Moravě se jedná o přechody v Mikulově, Hatích a Lanžhotě, kde už veterináři dva vozy nepustili. „Auta, která by mohla převážet nakažená zvířata nebo produkty, odkláníme a kontrolujeme. Podle nákladu veterinář rozhoduje, zda má projet přes dezinfekční pásy,“ popsal mluvčí policie Bohumil Malášek.

Zcela uzavřít přechody ale podle ministra zemědělství nejde, třeba Lanžhotem projede denně kolem dvanácti tisíc nákladních vozů. „I tak podnikáme všechny kroky, abychom ochránili české chovy. Máme aktivovány pohotovostní plány, o součinnost jsem požádal i armádu,“ uvedl Výborný.

Kvůli hrozbě nemoci se mimo jiné odsouvá i Národní výstava hospodářských zvířat společně s Národní výstavou myslivosti a veletrhy Animal Tech, jež se měly konat na brněnském výstavišti koncem dubna. Náhradní termín je prozatím stanoven na září, vzhledem k nepředvídatelnosti nákazové situace ale nelze najisto počítat ani s ním.