Zakázkou na jednotnou brněnskou aplikaci se podle radního bude zabývat ÚOHS

Výběrem dodavatele Jednotné aplikace města Brna se bude zabývat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), řekl dnes novinářům radní pro informační technologie Tomáš Aberl (TOP 09). Na antimonopolní úřad se obrátil neúspěšný účastník výběrového řízení. Úřad zahájil správní řízení týkající se zadávacího řízení na jednotnou aplikaci 26. října, potvrdil ČTK mluvčí ÚOHS Martin Švanda.
"Navrhovatel, kterým je společnost InQool, si stěžuje, že zadavatel porušil zákon při posouzení a hodnocení nabídek a v rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele," řekl Švanda. Vyjádření firmy se ČTK snaží získat.
Zakázku za 49,3 milionu korun získala společnost Futured. "My jsme po výběru zhotovitele čekali na ukončení lhůty, jestli někdo nepodá námitku. Námitku podal třetí uchazeč v pořadí, který v tom bodovém hodnocení skončil výrazně za tím prvním. Nikdo jiný námitku nepodal. My jsme s těmi námitkami nesouhlasili, takže jsme jim poslali vyjádření, oni to podali na ÚOHS," řekl Aberl.
Jednotná aplikace města Brna má v budoucnu usnadnit například placení poplatků. Jejím prostřednictvím by lidé mohli přijímat různá oznámení o dění v Brně, hlásit závady nebo dostávat varování v případě nebezpečí. První verze aplikace by měla být hotová 14 měsíců od podpisu smlouvy. Tu však vzhledem k podaným námitkám město podepsat nemůže, doplnil Aberl.