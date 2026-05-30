Zakladatelé Hosta: Za 30 let se nejvíc změnila propagace i hlavní knižní proud

Autor: ČTK
  5:20aktualizováno  5:20
Za 30 let od vzniku nakladatelství Host Brno se nejvíce proměnila propagace vydaných knih, celý obor knižního marketingu, ale také vkus čtenářů a postavení knihy. ČTK to řekli v rozhovoru zakladatelé a majitelé nakladatelství Miroslav Balaštík, Tomáš Reichel a Martin Stöhr. Nakladatelství své letošní výročí slaví slevami pro čtenáře na knižních veletrzích i přesunem podzimního festivalu Česká vlna z Prahy do domovského Brna.

Od získání oficiálního oprávnění k nakladatelské činnosti v roce 1996, kdy Host vydal první básnickou sbírku Petra Čichoně nazvanou Chilia, nakladatelství vyrostlo v jedno z deseti největších v Česku. Ročně vydá zhruba 200 titulů a loňský rok zakončilo s obratem 160 milionů korun.

Za 30 let existence nakladatelství se nejvíce proměnil knižní marketing a propagace knih, shodli se zakladatelé. "Když jsme začínali, reklama nebo knižní marketing prakticky nefungovaly. Velkou roli hrály recenze v novinách, protože prakticky každé noviny měly literární přílohu. Od využívání běžných marketingových nástrojů se do hlavní role v posledních letech dostaly sociální sítě," uvedl Balaštík.

Reichel doplnil, že nejdramatičtější posun se tak v marketingu projevil v posledních deseti letech. "Pro nás je velká změna v tom, že v současnosti pětinu až čtvrtinu našeho týmu dnes tvoří marketing. A zároveň máme pocit, že i když prodáváme pořád stejně nebo možná o trochu víc, tak na každý prodaný kus se z hlediska marketingové strategie víc nadřeme," řekl.

Významnou proměnou prošly také trendy v literárních žánrech. Kdysi okrajové žánry jako detektivky nebo fantasy se dostaly do hlavního proudu. Právě severská krimi byla jedním z motorů vývoje brněnského Hosta. Vydání trilogie Milénium Stiega Larssona vyvolalo vlnu zájmu o tento žánr, který ani po letech neztrácí na popularitě.

Podobně velkou změnou je zájem o českou literaturu. "V 90. letech byl asi jediným českým autorem, který prodával přes 100.000 výtisků, Michal Viewegh. Prakticky chyběla literatura psaná ženami. To se proměnilo významně," doplnil Balaštík.

Zakladatelé Hosta se shodují v tom, že největší obavu o budoucnost měli v době covidových lockdownů, které nakonec nepředstavovaly tak velký zásah do ekonomiky nakladatelství. Ten přišel až s inflační vlnou, která začala v roce 2022 po začátku války na Ukrajině. "Máme spočítáno, že od roku 2020 je inflace 43 procent. A nakladatelům se zatím nepodařilo tento posun promítnout do ceny knih. Stále se pohybujeme asi 20 procent pod tím, kolik by knihy měly stát," uvedl Reichel.

Letošní 30. výročí vzniku Host Brno slaví po celý rok. Na veletrzích, jako byl nedávný Svět knihy v Praze, nabízí čtenářům slevu o symbolických 30 procent a tradiční podzimní festival Česká vlna letos přesouvá z Prahy do Brna. Na festivalu vystupují spisovatelé, kteří v nakladatelství vydali nějakou novinku.

Historie nakladatelství Host se pojí se stejnojmennou literární revue vzniklou v roce 1985 jako samizdatový sborník. V současnosti v něm připravují mezi 160 a 180 tituly ročně. Má silnou sekci domácí literatury vedenou autorkami jako Kateřina Tučková nebo Alena Mornštajnová. Vedle domácích autorů je významná i sekce překladové literatury, díky které se čtenáři mohli seznámit s autory, jako jsou Olga Tokarczuková, Fredrik Backman či Muriel Barberyová. Jedním z důležitých milníků nakladatelství bylo vydání prvního dílu série Milénium Stiega Larssona, který na tuzemském trhu pomohl odstartovat fenomén severské krimi. Tu nakladatelství vydává dosud. V roce 2024 začal Host Brno vydávat také komiksy. V letošním roce získaly knihy vydané v Hostu čtyři ceny Magnesia Litera.

