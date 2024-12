Základka chce vychovávat špičkové volejbalisty, je partnerskou školou svazu

Znojemsko má několik hráček a hráčů, kteří působí ve volejbalové extralize a byli odchování nejen sportovní školou ZŠ Prokopa Diviše, ale i spolupracujícím Volejbalovým klubem Znojmo-Přímětice. Předání titulu se zúčastnili předseda klubu Mario Zelený a mladí znojemští volejbalisté Ivana Klajmonová, Veronika Kučerová, Marek Švaříček a Antonín Venkrbec.

„Jsem velmi rád, že jsem se mohl setkat s hráči a trenéry úspěšné znojemské volejbalové školy, která úzce spolupracuje s volejbalovým klubem. Velice si vážím jejich reprezentace našeho města a gratuluji k získání titulu Partnerské školy,“ řekl starosta Znojma František Koudela (ODS).

Hráči i trenéři by do budoucna ocenili novou sportovní halu, která by poskytla lepší podmínky pro tréninky i pořádání utkání. Moderní hala by podle jejich slov mohla do Znojma přitáhnout pořádání větší volejbalové akce typu Českého poháru nebo dokonce utkání reprezentací mužů i žen.