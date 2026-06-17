Základní škola Bednářova v Brně získá přístavbu, kapacita vzroste o asi 150 míst

Základní škola Bednářova v městské části Brno-jih získá přístavbu. Její kapacita se tím zvýší asi o 150 dětí zhruba na 450 míst. Škola je nyní na hraně kapacity a její navýšení umožní reagovat na nárůst počtu obyvatel městské části v příštích letech, řekl dnes ČTK její starosta David Grund (ODS). Město Brno nyní hledá zhotovitele projektové dokumentace.
"Brno-jih je nejrychleji se rozvíjející částí a v příštích letech očekáváme zdvojnásobení naší populace. Proto se připravujeme v rámci občanské vybavenosti, a to zejména v oblasti školství na nárůst populace, aby se nestávalo, jako v některých případech v minulosti, že rozvoj by předběhl občanskou vybavenost," uvedl Grund.
Přístavba vznikne vedle současné školy, na kterou bude napojená. Bude zahrnovat šest kmenových učeben, tři odborné učebny, kabinety pro učitele a také tři třídy pro školní družinu. V přístavbě bude i školní kuchyně, hygienická zařízení a šatny. "Vzniknou také nové vozovky, chodníky a parkovací plocha pro personál a obsluhu školy. Související investicí bude rekonstrukce mostního přejezdu k novému parkovišti," stojí v popisu zakázky.
Cenu přístavby Grund odhaduje zhruba na 100 milionů korun, částku však zpřesní projektová dokumentace.